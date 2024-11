Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti ad Arona

In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arona prosegue la sua attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso azioni concrete e coinvolgimento attivo dei giovani e dei giovanissimi. Tante saranno le iniziative in programma sul territorio per sensibilizzare sul tema.

Le iniziative

Il Comune di Arona partecipa anche quest’anno alla Staffetta WINGS “Siamo tutti sulla stessa barca”, che farà tappa il 25 novembre alle ore 11.30 sul lungolago Nassiriya, accanto alla panchina rossa. Saranno le alunne e gli alunni della classe V della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII ad accogliere la tappa Aronese dopo un prezioso lavoro di sensibilizzazione sul lavoro fatto in classe con la loro insegnate. In caso di pioggia l’evento si svolgerà a scuola.

La sera del 25 novembre, alle 20.45, presso il Teatro San Carlo, il laboratorio teatrale My Fermi dell’Istituto Superiore E. Fermi di Arona, con la collaborazione degli studenti dell’Enaip Piemonte di Arona, propongono “L’Abisso”, un testo teatrale originale del regista e attore Andrea Gherardini. Questa rappresentazione è frutto di un progetto finanziato dall’Assessorato alle Pari Opportunità, che ha permesso agli studenti una profonda riflessione e un confronto attivo sulla tematica della violenza di genere. Inoltre grazie anche alla visita allo Sportello Donna e Pari Opportunità di Arona e al CAV Centro Antiviolenza di Borgomanero i ragazzi hanno creato un video informativo che sarà proiettato nella serata.

L’Associazione L.A.B. (in memoria di Luigi Augusto Benanni) depositerà, sulla panchina rossa e al teatro San Carlo, un mazzo 76 di rose fatte all’uncinetto per ogni donna uccisa in Piemonte a partire dall’agosto 1993.

Anche quest’anno la sagoma di donna, che il Comune di Arona ha dedicato a tutte le vittime di violenze di genere, è collocata presso la Panchina Rossa, sul lungolago Nassiriya ed è allestito il "il Posto Occupato" presso il Municipio e la biblioteca. Quest’anno la torre mozza della Rocca sarà illuminata di rosso la sera del 25 Novembre.

E’ inoltre in corso una campagna di sensibilizzazione promossa dal CAV con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Novara, del Comune di Arona e degli altri Comuni e Consorzi del territorio, dal nome: “Il miglior pareggio possibile. Un punto da segnare insieme”. Una raccolta fondi finalizzata a realizzare 40 laboratori nelle scuole, coinvolgendo ragazze e ragazzi per costruire insieme una cultura basata sul rispetto e sulla parità.

Due incontri sull’affettività rivolti ai ragazzi e ai bambini sono stati organizzati dal Centro Famiglia del Comune di Arona in collaborazione con la Bibiloteca e GenerAzioni.

Il 21 novembre alle ore 16.30 alla Biblioteca Sen. Avv. Carlo Torelli di Arona la compagnia teatrale l’Altro Sguardo di Concetta Fichera in collaborazione con Unitrè ha in programma “10 Storie STRAordinarie di vita e ricerca”, libera interpretazione da un testo di Elena Cattaneo.

Il 1° dicembre alle ore 10.00 si svolgerà una “CAMMINATA METABOLICA” dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, organizzata da Arte Mente di Elisa Cerutti. Si invitano i partecipanti a indossare un indumento rosso. Il ricavato sarà donato al Centro Antiviolenza Area Nord Novarese.

L’assessora Marina Grassani commenta: <Anche quest’anno prosegue il lavoro svolto con le scuole per sensibilizzare e diffondere la cultura della non violenza. Il progetto Wings si rivolge alle scuole elementari mentre il teatro a ragazzi più grandi. Il 25 novembre è la restituzione di quanto i giovani elaborano periodicamente a scuola accrescendo la sensibilità del rispetto. Non mancano comunque in città sollecitazioni verso questa importante commemorazione che riguarda purtroppo un triste fenomeno. Un sentito grazie al consigliere Andrea Arrigoni per il suo prezioso video e per la fattiva collaborazione nell’ambito dell’assessorato al sociale. Ringrazio anche tutte le associazioni del territorio, tante, che hanno a loro volta proposto iniziative sul tema>.