Giornata mondiale del libro, la Corte dell’Oca presenta "Appuntamento con il Libro d’artista"

Il 23 aprile 2023 alle ore 18 Presso la Casa del Popolo di Via Roma 78A - Arona.

Giornata mondiale del libro

Oltre 60 libri d’artista in mostra di Roberto Crivellaro, Luca Lischetti, Edizioni il Pulcino e l’Elefante, Adriana Chiari, Massimo Marini, Francesca Gagliardi.

La storia dei libri d'artista risale all'inizio del XX secolo, quando artisti e scrittori d'avanguardia iniziarono a sperimentare il libro come mezzo di espressione artistica. Hanno visto il libro come un modo per spingere i confini delle forme d'arte tradizionali e per creare opere che fossero sia artistiche che funzionali.

Uno dei primi pionieri dei libri d'artista fu il poeta francese Stéphane Mallarmé, che nel 1897 creò "Un Coup de Dés", un libro che non era solo una poesia ma anche un'opera d'arte. Il libro è stato progettato per essere letto in modo non lineare, con testo e immagini disposti in modo frammentato e astratto.

L’'artista francese Henri Matisse, creò il suo primo libro, "Jazz", nel 1947. Questo libro era una raccolta dei suoi ritagli di carta disposti in una sequenza ritmica, accompagnati da una sua poesia.

Negli anni '80 e '90, il libro d'artista è diventato più ampiamente riconosciuto come un importante mezzo artistico. Musei e gallerie iniziarono ad acquisire ed esporre libri d'artista e gli artisti continuarono a sperimentare.

Alcuni artisti, come Hedi Kyle, si sono concentrati sul libro come oggetto, esplorando le possibilità della struttura e del design. Altri, come Barbara Kruger e Jenny Holzer, hanno utilizzato il libro come piattaforma per commenti sociali e politici.

Oggi i libri d'artista continuano a essere un mezzo importante per artisti, scrittori e designer. Sono apprezzati non solo per le loro qualità estetiche ma anche per la loro capacità di trasmettere idee e messaggi in modo unico e coinvolgente. Che siano prodotti in piccole edizioni o come oggetti unici, i libri d'artista rimangono una parte vitale del mondo dell'arte contemporanea.