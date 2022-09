Giornate Europee del patrimonio 2022 ad Arona

Il Comune di Arona partecipa alle giornate europee del patrimonio con 2 interessanti appuntamenti:

al Civico Museo Archeologico il 24 ed il 25 settembre dalle 15,30 alle 18,30. Due pomeriggi con giochi e creatività facendo conoscenza dei Celti. Un’iniziativa pensata per i bambini e ragazzi con ingresso libero e gratuito.

Gli eventi

Il 24 è prevista una giornata di studi “Le mura della Rocca di Arona: diagnostica, restauro e consolidamento strutturale” Realizzata a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via e- mail a: giornatepatrimonio@comune.arona.no.it

Il sindaco Federico Monti: “La giornata di studi del 24 settembre è occasione per sottolineare la preziosa collaborazione tra Comune e Soprintendenza ed il fondamentale contributo della Fondazione Cariplo e della Famiglia Borromeo che voglio ringraziare perché questa sinergia ha consentito un restauro importante per il patrimonio culturale della città”.

Chiara Autunno, assessore alla Cultura:

“Anche Arona è presente in queste due giornate dedicate ad un patrimonio di cui ognuno di noi può e deve essere fruitore; proprio per questo abbiamo pensato ad attività che coinvolgano ogni fascia di età, dai più piccoli che avranno modo di avvicinarsi ad un mondo affascinante, ma a volte complesso come quello museale fino ad arrivare ad un pubblico adulto in grado di apprezzare il grande lavoro svolto fino ad oggi con l’auspicio che sia da stimolo ad ulteriori approfondimenti”.