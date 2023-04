"Giovedì giallo" in biblioteca ad Arona

A partire da giovedì 13 aprile, alle 18, avranno inizio una serie di tre appuntamenti dedicati ai romanzi di genere giallo presso la Biblioteca di Arona.

I dettagli

Il primo incontro vedrà ospiti alcuni autori della raccolta di racconti “Delitti di Lago 6” a cura di Ambretta Sampietro: gli affascinanti e incantevoli laghi del Nord e Centro Italia, della Svizzera, della Slovenia e della Bolivia, divengono i luoghi ideali per l’ambientazione delle misteriose vicende narrate in questa nuova antologia. All'incontro saranno presenti, oltre la curatrice, gli autori: Angela Borghi, Emilia Covini, Dario Galimberti, Erica Gibogini, Alberto Pizzi e Sergio Roic e Paola Varalli. Modererà l'incontro Simona Fridegotto.

Si prosegue giovedì 20 aprile, sempre alle 18, con il libro noir di Stefano Caselli dal titolo “Cuori nella nebbia”: una trama ricca di colpi di scena, ordita da personaggi in cerca di una redenzione forse impossibile, ma che continuano imperterriti a sfidare le ombre, fuori e dentro di loro.

In conclusione giovedì 27 aprile alle 18, Matteo Severgnini parlerà del suo ultimo libro “Un sasso nel lago”, la nuova indagine di Marco Tobia, tra il Lago d’Orta e Milano. Per risolvere il caso Tobia dovrà armarsi di pazienza e ricostruire un mosaico che ha radici nel passato, alimentato dal rancore e dal desiderio di vendetta di una mente tormentata.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea: ”Una nuova rassegna, un nuovo motivo per condividere insieme la passione della lettura insieme agli autori stessi e questa volta sarà all’insegna del mistero che da sempre appassiona i lettori di ogni età e che trova finalmente il suo spazio anche nella nostra biblioteca “.

La rassega “Giovedì' giallo”, organizzata in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point di Arona, si prospetta come un appuntamento da non mancare non solo per gli appassionati del genere.

Per informazioni:

biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.