Gli appuntamenti di febbraio alla biblioteca di Arona

Una programmazione che coinvolge grandi e piccini per il carnevale 2023 in Biblioteca ad Arona

che si rivolge a tutti da 6 a 99 anni.

Biblioteca Arona

Si parte con le cacce al tesoro proposte in collaborazione con Alessandra Marchesi che nel mese di febbraio si triplicano, si parte venerdì 17 febbraio alle ore 16.00 “Caccia al tesoro telematica” per ragazzi da 12 a 16 anni: come esplorare il mondo partendo da una stanza, con dispositivi, ma anche con tanta arguzia e fantasia.

Si prosegue sabato 18 febbraio alle 10.30 con la “Caccia al tesoro di carnevale” per bambini da 6 a 12 anni, tutta da scoprire e correre.

Da non perdere la caccia al tesoro di mercoledì 22 febbraio alle 16.00 rivota agli adulti che unirà competenze digitali e ad una caccia al tesoro tradizionale.

Si conclude sabato 25 febbraio, alle ore 10.30, con un incontro a cura della compagnia teatrale “L’altro sguardo” di Concetta Fichera, in collaborazione con l’università delle tre età di Arona propone una carrellata delle maschere della commedia dell’arte.

Interviene Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione: “Imparare o approfondire nuove competenze divertendosi, giocando e condividendo un momento in compagnia, a qualsiasi età: questo uno dei tanti ottimi motivi per frequentare la biblioteca, punto di riferimento per la vita culturale cittadina”.

Tutte le attività sono gratuite. Le cacce al tesoro sono su prenotazione per motivi organizzativi.

Per informazioni contattare la biblioteca Sen. Avv. Carlo Torelli: telefono 0322/44625 mail:

biblioteca@comune.arona.no.it