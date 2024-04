Grandi e piccini "In festa con gli antichi" all'Archeomuseo di Arona

Dal 7 aprile al 22 dicembre 2024 saranno cinque gli appuntamenti per scoprire attraverso le collezioni del museo quali feste erano celebrate nell’antichità e come venivano festeggiate dai popoli del passato.

La rassegna

I cinque eventi permetteranno di scandire l’anno, offrendo numerose occasioni a grandi e piccini per scoprire (e soprattutto riscoprire in modo originale) lo straordinario patrimonio custodito dall’Archeomuseo.

La Rassegna include visite guidate per tutti e laboratori, destinati alla sperimentazione di varie tecniche artistiche, per bambini dai 5 agli 11 anni.

Il 7 aprile si parte con i "Vinalia"

Si comincia domenica 7 aprile 2024, con un pomeriggio dedicato all’antica festa romana dei Vinalia: alle 15.30 i bambini potranno partecipare ad una visita-gioco tra le collezioni del museo e ad un laboratorio dedicati alla storia del vino, mentre alle 17.00 la viticoltura e la produzione del vino nel territorio saranno oggetto di una visita guidata per tutti.

Si proseguirà con i Floralia (4 maggio), le Feriae Augusti (4 agosto), Samhain, cioè il Capodanno Celtico (31 ottobre), per chiudere con i Saturnalia (22 dicembre).

“L’Archeomuseo ha molto da raccontare, ed è per questo che lavoriamo per renderlo un luogo in cui tornare e ritornare - dichiara Anna Bernardoni, Conservatrice del Museo. “In Festa con gli Antichi è stata ideata come rassegna estremamente frizzante e che permetta di affrontare “in pillole” diversi spunti di ricerca offerti dalle collezioni del museo. Speriamo possa incuriosire non solo nuovi visitatori, ma anche i cittadini di Arona e chi già conosce e frequenta il museo, offrendo l’occasione per riscoprirlo da un nuovo punto di vista”.

I laboratori sono gratuiti su prenotazione all’indirizzo e-mail archeomuseo@comune.arona.no.it.

Un anno importante

Il 2024 sarà un anno intenso per il Museo Archeologico. Parallelamente a “In Festa con gli Antichi”, partiranno le attività e le implementazioni multimediali che si svilupperanno lungo il 2024 e 2025 grazie al progetto finanziato dal Ministero del Turismo e condiviso con il Comune di Desenzano del Garda e altri comuni sui cui territori sono collocati i siti palafitticoli delle Alpi, riconosciuti quali patrimonio UNESCO.