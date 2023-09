"I miei due paesi: Finlandia e Italia" viste attraverso le foto di Reijo Toivanen

Sabato 30 settembre alle ore 17.00, presso la biblioteca di Arona sarà inaugurata la mostra fotografica di Reijo Toivanen.

La mostra

Le fotografie ritraggono paesaggi italiani e finlandesi che colpiscono per le particolarità di luce e colori nei diversi momenti della giornata, l’amore per i due paesi e il desiderio di esprimerlo attraverso le immagini, hanno portato all’allestimento di questa mostra.

Toivanen è finlandese, ma da quindici anni vive a Stresa. Il suo amore per l'Italia e per il lago Maggiore, è nato alla fine degli anni '80 . La sua filosofia fotografica si è evoluta con il tempo e nelle 30.000 immagini che ha scattato finora, lavorando soprattutto sul concetto di luce.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile negli orari consueti di apertura della biblioteca dal 30 settembre al 28 ottobre.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea: ”Questa bella proposta è giunta in seguito alla donazione di libri scandinavi che come biblioteca abbiamo avuto il piacere di ricevere l’estate scorsa e che dato il via ad uno gemellaggio culturale, anche se per ora ufficioso, con la Finlandia. Sono molto contenta di questa nuova e importante amicizia e orgogliosa dello splendido lavoro portato avanti in biblioteca.”