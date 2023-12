I Re Magi presentano una straordinaria mostra di presepi nella chiesa in piazza ad Arona

Straordinaria mostra di presepi artistici in centro ad Arona, per la precisione nella chiesa di Santa Marta, grazie all'impegno dell'associazione Re Magi.

La mostra è stata inaugurata l'8 dicembre

L’undicesima edizione di “Presepi in mostra” è stata inaugurata nel primo pomeriggio di venerdì 8 dicembre nella chiesa di Santa Maria di Loreto, di piazza del Popolo. Premiato anche quest’anno quindi l’entusiasmo e l’impegno dei Re Magi, il trio di presepisti costituito da Paolo Pulicicchio, Pasqualino Pitzolu e Walter Luparella, che in questo 2023 espone ben venticinque presepi.

Numerose le opere esposte

Tra questi spicca per la sua particolarità “Una veduta sul fiume Nibbio” in cui l’autore Luciano Fontana di Cuggiono colloca la Natività su uno dei barconi che solcavano i navigli nei secoli passati. Suggestivo anche “Rientro a casa” la cui ambientazione è montana, con alcuni Alpini che rientrando dalla guerra si fermano a guardare la Sacra Famiglia che ha trovato riparo questa volta in un rudere. Merita attenzione anche il presepio chiamato “La cavalcata dei Magi” realizzato dalle abili mani dei Re Magi. "Siamo partiti realizzando il presepio della parrocchiale di Castelletto e poi su invito de Gli Amici del Centro Storico da alcuni anni realizziamo questa esposizione a tema natalizio – spiega Pulicicchio – abbiamo così coinvolto altre associazioni presepistiche, residenti principalmente delle regioni del nord Italia, soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con cui scambiamo spesso le nostre opere in modo da avere ogni anno una mostra sempre rinnovata con l’obiettivo di mantenere e diffondere la tradizione del presepio".

Un progetto sostenuto dagli Amici del Centro storico

Fondamentale come sempre per la buona riuscita dell’inaugurazione è stata la presenza de Gli Amici del Centro Storico che, coordinati dal presidente Giovanni Lai, hanno curato il corretto svolgimento delle visite approfittando anche dell’occasione per dare informazioni sulla chiesa che ospita la mostra, vero gioiello di architettura, che recentemente è stata oggetto di un importante opera di restauro conservativo. Ricordiamo che l’esposizione resterà visitabile fino al 14 gennaio. Orari: sabato e festivi dalle 15 alle 18 e domenica dalle 15 alle 19.