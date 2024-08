Il cibo dell’antica Roma protagonista all’Archeomuseo di Arona mercoledì 28

In arrivo la conferenza esperienziale “In viaggio con le anfore”. Assessore Casazza: "Stiamo già lavorando al prossimo calendario".

Il cibo dell'antica Roma

L’Archeomuseo di Arona si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento della rassegna “Viaggi nel tempo e nello spazio in una sera di mezza estate” che ha animato i mercoledì sera dei mesi di luglio e agosto con incontri dedicati ai viaggi di genti e di merci nell’antichità.

Mercoledì 28 agosto alle ore 21 il museo ospiterà la speciale conferenza esperienziale “In viaggio con le anfore”, un evento dedicato ai viaggi delle derrate alimentari in età romana. La conferenza sarà tenuta dalla Dott.ssa Laura Mussi, rinomata archeogastronoma, esperta in alimentazione antica e titolare dell’attività “Il Convivio di Mussi Laura”.

Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire cosa sia l’archeogastronomia, una disciplina che combina archeologia e studio delle abitudini alimentari dell’antichità, e di scoprire quali siano le fonti che ci permettono di ricostruire i gusti, le tradizioni culinarie e le ricette di età romana. La relatrice guiderà poi i partecipanti in un affascinante viaggio sulle rotte del commercio antico, seguendo il percorso di prodotti come olio, vino e salse, che attraversavano vasti territori per raggiungere le tavole dell’Impero. Il racconto archeologico sarà arricchito da una piccola degustazione che permetterà di assaporare vino e pietanze preparate secondo antiche ricette, offrendo un’esperienza sensoriale che permetterà di calarsi per una sera nel mondo antico.

L’appuntamento sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia, cultura e gastronomia e chiuderà in grande stile la rassegna estiva del museo, che ha visto un’ampia partecipazione e ha contribuito a rendere vive e coinvolgenti le serate estive di Arona grazie alla riscoperta del patrimonio archeologico.

Tutti gli eventi della rassegna sono stati realizzati grazie al progetto “Le palafitte UNESCO. Sviluppo di progetti comuni per la promozione e valorizzazione dei siti italiani”, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo.

Le parole dell'assessore

"Con quest'ultimo appuntamento - spiega l'Assessore alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici, Davide Casazza - il pubblico avrà la possibilità di riscoprire attraverso la rete commerciale del tempo usi, costumi ed abitudini alimentari tipiche dell'età romana. Con questa serata si chiude un ciclo di appuntamenti che hanno arricchito il nostro patrimonio culturale e storico, rispetto ai diversi temi trattati nel corso degli incontri. Sono stati viaggi dedicati a temi diversi, con ospiti scelti accuratamente e che soprattutto hanno, ognuno di loro, una grade attinenza con il nostro territorio locale. Passando, per esempio, dall'acqua ai gioielli, siamo riusciti a riscoprire dei significati culturali importanti che potranno sicuramente essere riproposti in futuro con altre modalità. Sono molto soddisfatto del riscontro di pubblico ricevuto in ogni serata e stiamo già lavorando ad un prossimo calendario in grado di soddisfare le curiosità di appassionati storici, ma anche giovani e studenti che quest'anno hanno partecipato attivamente alle serate.

Colgo l'occasione per ringraziare la Conservatrice Anna Bernardoni per aver curato tutti gli appuntamenti e gli ospiti che hanno animato le serate. Il progetto si è avvalso del contributo del Ministero del Turismo che ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni nei quali sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco".

L’evento è gratuito su prenotazione. I posti sono limitati e quasi esauriti ma sarà comunque aperta una lista di attesa in cui si può essere inseriti scrivendo una mail ad archeomuseo@comune.arona.no.it