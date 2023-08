Il Circolo Culturale Omodei Zorini cambia nome: non sarà più intitolato al noto medico

Novità per lo storico circolo culturale aronese: non sarà più dedicato allo storico medico.

Le parole della presidente Bertoldini

"In alcuni momenti della vita si ritiene necessario un cambiamento e per questo motivo che nel pieno rispetto della volontà espressa dalla famiglia Omodei Zorini e dopo 25 anni dalla scomparsa di Gian Vincenzo, il Circolo Culturale G.V.O.Z. si rinnova nel nuovo “Circolo Culturale Aronese – ODV”.

Nasce con il desiderio di dare una nuova visione improntata al futuro rafforzando ulteriormente il legame con Arona, che ha visto nascere l’Associazione.

Si aggiorna nel forte intento di avvicinarsi sempre più a chiunque ami le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Resterà sempre in tutti coloro che hanno contribuito a far crescere l’Associazione il grande ricordo di Gian Vincenzo, medico, scrittore e giornalista a cui era stato intitolato il Premio Letterario.

Sulla scia dei cambiamenti abbiamo rinnovato anche il logo del Circolo che mostra una vela stilizzata racchiusa nell’armonia di due semicerchi, simbolo di un nuovo inizio in quell’Arona che si specchia nel lago Maggiore. Un lago che unisce non solo le sue sponde ma tutte le realtà accomunate dalla stessa passione per la scrittura dalla cultura italiana a quella di tutto mondo.

Nulla varierà invece per quanto riguarda i valori e la storia della precedente Associazione da sempre intrecciata anche ai medici scrittori italiani e nel mondo, alla Svizzera del Cantone Ticino e dei Grigioni Italiani ed ai giornalisti.

Con entusiasmo anticipiamo che nell’iniziativa di quest’anno, grazie al contributo di Lidia Chiarelli, abbiamo voluto dedicare una sezione alla poesia inedita ricevendo da molti paesi stranieri poemi in lingua inglese.

Resta invariato anche il premio legato ai racconti inediti perché voci emergenti possano trovare sempre un loro spazio.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo sabato 14 ottobre 2023, nel Cinema Teatro San Carlo, Via Don Minzoni, 17 – Arona - dalle ore 16,00

verrà conferito il Premio alla Carriera 2023 all’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi; in particolare, in suo libro “Corsa allo Spazio, 1, 2, 3… via”, e non solo, offre da protagonista un appassionato racconto delle vicende che hanno segnato un’epoca e aperto la strada ai traguardi presenti e futuri dell’umanità ai quali ora partecipano altre figure di donne.

All’evento sarà presente anche la figlia Elvina, un bell’esempio di generazioni a confronto.