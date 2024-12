Il comune di Arona regala un libro di favole ai bambini di infanzia e primarie

Quest’anno l’Amministrazione Comunale di Arona ha scelto di celebrare il Natale con un gesto che unisce cultura, tradizione e dolcezza, rivolgendosi ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il dono

In tutte le scuole dell’infanzia e primarie della città sarà distribuito un libretto di storie natalizie: “Nonno Carlone racconta le storie di Natale”, una raccolta di racconti d’altri tempi ispirati ai valori universali delle festività, scritti da Franca Checchi, autrice recentemente trasferitasi ad Arona.

“Scrivere queste storie è stato un viaggio nei ricordi e nei significati più profondi del Natale,” racconta Franca Checchi. “Un tuffo nella mia infanzia, quando mio nonno mi raccontava meravigliosi racconti di Natale attorno al camino. Il suo entusiasmo e il suo amore per i valori di condivisione mi hanno ispirata, e spero che questo libro possa regalare ai bambini quella stessa magia nell’infanzia. E questo è proprio l’intento che mi ha ispirata: creare un dono speciale per i bambini, qualcosa che non fosse solo da leggere, ma da vivere. I racconti parlano di sogni, generosità e speranza, valori che appartengono a tutti noi e che, in questo periodo, si fanno più vivi. Il Natale è un’occasione preziosa per ritrovare un po’ della meraviglia che a volte, da adulti, dimentichiamo. Sono onorata che questo progetto prenda vita proprio ad Arona, una città che mi ha accolto con calore e che ora è parte del mio cuore”.

Ad arricchire il progetto, l’illustrazione di copertina a firma di Marco Mazzone, alias Lenz: “Il concept iniziale era un classico, ma ho voluto reinterpretarlo legandolo ad Arona. La scelta più simbolica è ricaduta sul San Carlone, trasformato in ‘Nonno Carlone’, una figura che rappresenta il calore e la protezione, come un nonno per tutti i bambini. La statua, con il suo portamento imponente ma accogliente, si adattava perfettamente a questo ruolo, dando vita a un’idea che è nata quasi spontaneamente e ha trovato subito la sua giusta forma”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, l’assessore alla Cultura, Alessandra Marchesi, aggiunge: “Il Natale è un momento unico, capace di accendere immaginazione e stupore.

Con questo progetto, vogliamo regalare ai bambini di Arona un’esperienza che li avvicini ai valori più autentici delle festività: la condivisione, la famiglia e la magia delle tradizioni. Il San Carlone, simbolo della nostra città, diventa il filo conduttore per raccontare storie che appartengono a tutti noi, rafforzando il legame tra Arona, la sua storia e le nuove generazioni che crescono qui”.

Il libretto sarà accompagnato da un dolce pensiero donato da Laica, storica azienda del territorio, come segno di condivisione e attenzione verso la comunità. Per i bambini degli altri ordini scolastici, compreso il nido, ci sarà sempre un omaggio Laica accompagnato da una cartolina d’auguri e l’invito a ritirare, se interessati, il libretto in Comune.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Alberto Gusmeroli: “Con questo omaggio l’amministrazione vuole regalare ai bambini di Arona e alle loro famiglie un momento di grandissima speranza, una luce che illumina il mondo di magia. Questo libretto racconta storie di sentimenti ed emozioni che avvolgono i cuori durante l’attesa di questa festività, è un invito a confidare nel potere terapeutico dello spirito natalizio, raccontato da una grande autrice che si è innamorata della nostra città”.