Il museo mineralogico di Arona dedica una mostra al marmo di Candoglia

Sabato 13 luglio alle ore 15:00 il Museo Mineralogico di Arona, sito in Piazza S. Graziano, inaugurerà una piccola mostra dedicata al marmo di Candoglia.

Non solo un percorso mineralogico...

Con cadenza biennale il museo aronese richiama i visitatori con delle novità aggiuntive a quelle del classico percorso mineralogico: Per esempio, l’oro valdostano di Brusson, due collezioni di mineralogisti, l’Antartide (tematica geologica) e tante altre scoperte interessanti come l’esposizione dei marmi, dei minerali e di frammenti scultorei.

... il marmo di Candoglia è il protagonista

Il marmo rosa di Candoglia è la pietra d’opera più bella del Novarese e dell’Ossola ed è famosa perché è riservata esclusivamente al Duomo di Milano fin dal 1387. Nell’ambito del Museo Mineralogico aronese da tempo si pensava di dedicare uno spazio a questo dono eccezionale della natura ancora di recente valorizzato nei luoghi di estrazione al Museo del Marmo Rosa e del Granito ad Albo di Mergozzo.

Quest’anno la scelta del marmo di Candoglia privilegia due aspetti fondamentali – la storia tutta nostrana di questa pietra che continua ancora oggi a viaggiare dall’Ossola a Milano e le sue inedite caratteristiche mineralogiche. Se per la prima caratteristica c’è un’ampia documentazione che è stata scritta nel corso del tempo, la seconda è una novità al di fuori dei circuiti scientifici, per la scarsa visibilità dei suoi campioni mineralogici.

Di fatto i banchi di Candoglia utili per lo sfruttamento sono racchiusi fra altre rocce incassanti di nessun interesse se non per i cercatori di minerali. Va detto che a Candoglia il marmo rosa dovuto alla presenza diffusa di ossido di ferro nella massa si accompagna al marmo bianco più comune, a strati, privo di impurezze e con tante venature più scure per la presenza di orizzonti microcristallini diversi.

Per questa ragione, dunque, meritano attenzione per la loro bellezza i semplici campioni di pietra grezza e i frammenti architettonici e scultorei del Duomo di Milano erosi dal tempo, che sono stati generosamente prestati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che li sostituisce di continuo rimodellandoli uguali ai precedenti. Il tutto, accompagnato da una narrazione sulla storia delle cave del Duomo di Milano.

Ulteriori informazioni sulla mostra

La mostra resterà a lungo aperta tutti i sabati e le domeniche pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30 a beneficio soprattutto dei numerosi frequentatori lombardi di Arona.