Il noto cuoco Luca Pappagallo a Castelletto

A coronamento di un anno particolarmente ricco di eventi e nuove proposte, sabato 21 dicembre, alle ore 18.00, presso la sala polivalente della biblioteca di Castelletto Sopra Ticino, si terrà un incontro che vuole essere un gradito regalo di Natale per tutti gli appassionati di cucina.

I dettagli

Luca Pappagallo, il famoso cuoco protagonista di "In cucina con Luca Pappagallo" su Food Network e tra i più seguiti e amati del web, sarà graditissimo ospite a Castelletto Sopra Ticino con la presentazione del suo ultimo libro "La nostra cucina di casa" ed un vero showcooking dal vivo. L'evento fa parte del nuovo ciclo di incontri "Libri tra le sponde", organizzato dalla libreria Ubik di Sesto Calende, che vede la collaborazione tra i comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino. Al termine dell'incontro, Pappagallo sarà disponibile per il firmacopie del suo libro. L'ingresso è gratuito ma garantito solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando alla biblioteca o inviando una mail.

Classe 1964, Pappagallo è originario di Grosseto e vive in una piccola cittadina della provincia grossetana, Arcidosso. Proprio dalla sua cucina va in onda con la sua trasmissione per FoodNetwork "In cucina con Luca Pappagallo". E' stato uno dei primi pionieri della Rete, di cui fin da subito ha intuito le potenzialità: già nel 1999 aveva fondato infatti "Cookaround", tra i primi siti web italiani dedicati alla cucina. Nel 2019 si mette in gioco in prima persona con Casa Pappagallo, diffuso attraverso un canale YouTube, un profilo Facebook ed una pagina Instagram, diventando in poco tempo uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower.

Nonostante oltre 20 anni di esperienza in cucina a livello professionale e il grande successo raggiunto, Pappagallo non ama essere chiamato cuoco o chef, ma si definisce piuttosto un «cuciniere curioso». Ed è anche grazie a questo suo modo di porsi, semplice e bonario, che è diventato una vera star del web e tra gli chef più seguiti sui social ed in tv: la gente comune lo ama per l'umanità e la simpatia che lo contraddistinguono e per le sue ricette semplici, realizzate con ingredienti genuini.

Luca Pappagallo ci apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana – fatta da nonne e nonni di ieri e di oggi, ma anche da tutti coloro che si appassionano ai sapori autentici e sinceri. Le ricette di questo libro sono nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della nostra terra, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dal cotechino in crosta alla carabaccia, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, passando per il falsomagro, i maritozzi, lo stracotto: una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni, che si tratti di una cena veloce o delle feste comandate. Il modo migliore per portare in tavola la nostra storia, celebrando un piatto alla volta la gioia tutta italiana di stare insieme.