Il San Carlone apre alle visite serali: sabato 31 concerto dedicato a De André

Tre giovedì di visite serali con aperitivo e un concerto omaggio a De Andrè

I dettagli

La Statua di San Carlo Borromeo, sulla cima della collina di Arona, saluta l’estate con quattro appuntamenti serali speciali. Gli eventi sono organizzati con il supporto di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali.

Solitamente aperto solo durante il giorno, il colosso dedicato al santo nato proprio ad Arona, sarà accessibile anche alla sera, con visite guidate, aperitivi e un concerto speciale.

I prossimi giovedì –29 agosto e 05 settembre – infatti, il San Carlone sarà eccezionalmente aperto dalle ore 18:30 alle 22:00. Durante le serate sarà possibile seguire le visite guidate in programma alle ore 20.00 e alle ore 21.00: un’occasione per conoscere la storia della Statua e del progetto dedicato a San Carlo e voluto dal cugino Federico Borromeo. Durante la visita si raggiungerà la terrazza panoramica a 11 metri di altezza, dalla quale si ammira un’ampia vista sul Lago Maggiore e cogliere la maestosità del colosso. Per chi lo vorrà, sarà possibile anche salire all’interno della Statua, percorrendo la famosa scala alla marinara che permette di accedere alla testa del colosso: la sera è il momento migliore per questa esperienza, cogliendo il fresco delle ore di fine giornata.

Durante i giovedì sera di apertura, è possibile scegliere di abbinare anche un aperitivo o un cocktail nel vicino Ristorante Terrazza Paradiso. Due sono le proposte disponibili:

- aperitivo + visita: dalle ore 18:30 aperitivo sulla terrazza e a seguire visita guidata alla Statua (ore 20.00).

- visita + cocktail: alle ore 21.00 ingresso con visita alla Statua e a seguire dalle ore 22.00 cocktail sulla terrazza

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: bit.ly/sancarlonedisera

Il concerto

Oltre a questi appuntamenti, sabato 31 agosto la Statua di San Carlo ospiterà la musica di De Andrè: nel giardino ai piedi del colosso – o nella Chiesa di San Carlo, in caso di brutto tempo – infatti, si terrà il concerto “La nostra buona Novella” a cura del gruppo Homo Faber.

L’appuntamento musicale è una replica del concerto svoltosi lo scorso 26 luglio presso la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese (altro bene della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, come la Statua di San Carlo), che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Alle ore 21.00 di sabato 31 agosto, quindi, il gruppo Homo Faber interpreterà il lavoro musicale “La buona Novella” dell’artista genovese, arricchendo ogni brano con un’introduzione in dialetto bosino a cura di Enrico Tediosi, poeta bosino vincitore di numerosi premi importanti e presidente del “Cenacolo dei poeti e prosatori dialettali varesini e varesotti”.

Prima del concerto alle ore 20.00 sarà possibile seguire la visita guidata alla Statua, il cui costo è già compreso nel costo del biglietto.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: bit.ly/concerto31agosto2024