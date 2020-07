In biblioteca a Castelletto arrivano i pacchi sorpresa per i più piccoli

In biblioteca a Castelletto una nuova interessante iniziativa per venire incontro alle esigenze dei bambini.

In biblioteca un regalo per tutti i bambini

La biblioteca comunale si è resa protagonista di una nuova interessante iniziativa dedicata ai più piccoli. I responsabili della struttura culturale hanno infatti preparato per i bambini che frequentano il centro dei pacchi a sorpresa, incartati con carta regalo e completi di fiocco, tra cui potranno scegliere liberamente. “Ogni pacco – spiegano dalla biblioteca – contiene 5/6 libri illustrati su un tema specifico a scelta tra: amici animali, mamma e papà, faccio i capricci, prime emozioni, piccoli artisti, principesse, cavalieri e draghi, mostri spaventosi, streghe spaventose”. Per partecipare all’iniziativa è necessario chiamare il numero 0331 962655 per poter portare il proprio bambino a scegliere un pacco a sorpresa.