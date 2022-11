"In capo al mondo con una slitta" Il libro di Alessandra Marchesi ad Arona

In capo al mondo con una slitta: 700 km a piedi con una slitta... da un'avventura del Volley Team.

La presentazione

Mercoledì 23 novembre, alle ore 17.00 la Biblioteca civica di Arona ospiterà Alessandra Marchesi che

presenterà il suo libro “In capo al mondo con una slitta” ispirato alle avventure straordinarie del Volley Team.

Ambientato tra l’Alaska e il Canada, il racconto dell’autrice aronese, conduce i ragazzi alla scoperta di terre estreme, sferzate dai venti e ricoperte dai ghiacci: il regno in cui vivono lupi, alci e ghiottoni. Pochi uomini e tanta Natura selvaggia.

Lo Yukon è così lontano che ci vuole un bel coraggio per andarci. E non è finita lì: una volta arrivati, non si deve temere la solitudine né il freddissimo blizzard. Attraverso il racconto di Noah, piccolo canadese che vuole scoprire il mondo, il racconto ripercorre l’impresa del Volley Team, incoraggiando i ragazzi ad apprezzare le bellezze della Natura, interiorizzando i valori positivi dello sport scoprendo che la felicità è dappertutto, basta solo cambiare il modo di vedere le cose.

L’esperienza è stata raccolta nel libro per ragazzi “In capo al modo con una slitta” che narra Attraverso il racconto di Noah, piccolo canadese che vuole scoprire il mondo, impresa del Volley Team rispondendo anche ad una serie di aneddoti: Cosa ci fanno Laura e Roberto laggiù? Come si spostano se non ci sono strade? Come sopravvivono se fa così freddo?

Una presentazione che coinvolgerà i bambini più grandi, dai 9 anni, ma anche ei ragazzi e gli adulti

curiosi di scoprire un territorio a volte inospitale, ma meraviglioso.

L’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno, sottolinea: “Sappiamo come lo sport, esattamente come la

lettura, aiuti a sviluppare fin da piccoli doti e abilità che risultano fondamentali anche nella vita adulta e questa è l’occasione per coniugare due tematiche così importanti che insieme contribuiranno a rendere ancora più affascinante il racconto proposto.”

Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.