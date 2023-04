In gita al Salone del libro di Torino con la biblioteca di Castelletto

Grazie all'iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Castelletto Ticino si potrà andare in gita quasi gratuitamente al Salone del libro di Torino.

In gita con la biblioteca di Castelletto

La biblioteca comunale di Castelletto Ticino torna a organizzare in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca per i suoi iscritti un viaggio al salone del libro di Torino in pullman gran turismo della durata di un giorno. Ma se in passato bastava noleggiare un unico pullman da 54 posti, da tempo si è passati al noleggio di 2

pullman o di un pullman grande a due piani, per un totale di 94/100 posti disponibili, che vengono sempre regolarmente riempiti.

In viaggio il prossimo 21 maggio

Nel corso degli anni questa iniziativa ha avuto infatti un successo sempre crescente: molte persone, grazie anche al passaparola, arrivano a Castelletto dai comuni limitrofi per iscriversi alla biblioteca comunale e poter partecipare al viaggio. Quest'anno la data scelta è quella di domenica 21 maggio, con partenza

alla mattina, intorno alle 8.30, dal centro paese e rientro da Torino alle 17.

A carico degli iscritti ci sarà soltanto il biglietto di ingresso al Salone del libro

Il viaggio è offerto dal Comune agli iscritti alla biblioteca comunale e fino ad esaurimento dei 94 posti disponibili, a carico dei partecipanti resta il solo costo del biglietto di ingresso al Salone. L'iniziativa da quest'anno ha anche il patrocinio del Salone del Libro di Torino, come attestazione di apprezzamento e di sostegno di

iniziative di natura editoriale che il Salone riconosce come meritevoli.