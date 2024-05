Incontro con l’autore: Aurelio Ponzoni presenta il suo nuovo libro a Castelletto

Aurelio Ponzoni, in arte "Cochi", sarà alla biblioteca civica di via Gramsci, 22 a Castelletto Sopra Ticino martedì 28 maggio alle ore 18:00 per presentare il suo libro "La versione di Cochi", un imperdibile memoir edito da Baldini & Castoldi ad ottobre dell'anno scorso.

L'autore in breve

Aurelio «Cochi» Ponzoni nasce a Milano l’11 marzo 1941. Dal lungo sodalizio con Renato Pozzetto inizia il debutto del duo «Cochi e Renato» che avviene al Cab 64, per poi approdare al mitico Derby, dove con Jannacci, Lauzi, Toffolo e Andreasi per quasi dieci anni fanno la storia del cabaret italiano. Il debutto in tv avviene nel ’68, con Quelli della domenica. Dal ’76 in poi, per Cochi, cinema d’autore e dal ’79 ai giorni nostri una lunga serie di progetti teatrali.

“La versione di Cochi”

Il libro nasce quasi per caso da un diario privato di Cochi, custodito in un cassetto e destinato alle sue figlie. È stato il giornalista Paolo Crespi, che ne ha curato anche la stesura, a convincere Ponzoni a trasformare i suoi appunti in una pubblicazione vera e propria, ricca di racconti, aneddoti e testimonianze di sessant’anni di vita e carriera dell'artista, tra teatro, cabaret, cinema e tv.

Iniziando il racconto dall’incontro con Renato Pozzetto, amico di una vita intera, agli inizi al “Cab 64”, per poi passare ai fortunati anni al Derby e all’esordio in televisione, il libro racconta la storia di un artista unico che ha conosciuto un'enorme popolarità grazie al duo comico con Pozzetto ma che ha poi seguito una strada tutta sua, sia al cinema che a teatro. Il volume, ricco di tante splendide foto, è un viaggio di 240 pagine nella Milano del dopoguerra e degli anni Sessanta e Settanta; uno spaccato di vita e di storia italiana che ci porta fino ai giorni nostri e che si legge con grande piacere ma anche con un pizzico di nostalgia.

Partecipano all'incontro, realizzato in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point di Arona, la giornalista Milly Carli in veste di moderatrice e Paolo Crespi, giornalista e curatore del libro.

Al termine dell'incontro ci sarà il firmacopie dell'autore.

L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti presso la libreria La Feltrinelli Point di Arona.

Per prenotazioni chiamare il numero Tel. 0322/240620 o invaire un’e-mail all’indirizzo arona@feltrinellifranchising.it.