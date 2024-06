La band aronese "Gli Attimi" fuori con il primo singolo

«Non perdo più tempo con le spiegazioni, troppa fretta, troppe le delusioni, con troppi sogni ed un solo cassetto, ma quando sogno poi non la smetto. Ogni volta che non so come fare, conto su di me, inizio a contare. Trenta secondi di coraggio, quando trema il pavimento, la paura è un labirinto e controvento non rallento. Non posso più restare immobile a pensare, sentirmi meno, meno di zero. Voglio essere me, senza permesso». Sono parole semplici, ma che colpiscono dritto al cuore quelle inserite nel testo di “Senza permesso” , il primo singolo pubblicato dalla band “Gli attimi”.

Primo singolo

Il gruppo aronese, composto di giovanissimi e talentuosi musicisti del Novarese e della zona del lago, ha rilasciato il brano sulle principali piattaforme digitali lo scorso 30 maggio. E ora c’è tutta Arona a fare il tifo per loro e a sperare che il brano diventi virale sui social. «La nostra band - dice Giulia Agusto, la cantante del gruppo - è nata alla fine di quest’estate all’interno della scuola di musica Jungle. Giovedì 30 abbiamo pubblicato il nostro primo singolo, frutto di un lavoro durato mesi e portato a termine grazie al sostegno e all’aiuto dei nostri maestri Erica Trovato e Michele Pollini». Nonostante la giovanissima età (i componenti della band hanno tra i 15 e i 17 anni) ciascun membro del gruppo può comunque vantare un’esperienza musicale di tutto rispetto, avendo studiato il proprio strumento per molto tempo.

«Grazie alla scuola Jungle - racconta Giulia - ci siamo uniti in una band e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Del gruppo fanno parte le chitarriste Anna Brusorio e Gaia Cattaneo, Giorgia Minniti al basso e il batterista Filiberto Ferranti. Il testo è stato scritto dalla nostra insegnante Erica: cercavamo qualcosa che potesse rappresentare un messaggio per tutti. E crediamo che una canzone che parla del coraggio di essere se stessi possa davvero riguardare ciascuno di noi».

Il singolo è disponibile gratuitamente su Youtube, Amazon Music, Spotify e Apple Music, mentre per chi volesse seguire la band nelle sue future avventure è possibile farlo tramite le pagine Instagram e Tiktok gli.attimi.

QUI LA CANZONE