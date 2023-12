"La banda dei ghiottoni" in biblioteca a Castelletto

Dopo il grande successo dei due precedenti incontri, ai quali avevano preso parte tantissimi bambini, sabato 16 dicembre ritorna a Castelletto Sopra Ticino Daniela Mazzoni, autrice delle avventure di Betta e Matilde, una serie di storie che hanno per protagoniste una bambina e la sua gattina nera.

L'appuntamento

Alle ore 10.30, presso la Biblioteca comunale, Daniela leggerà ai bambini la quarta avventura del ciclo dedicato alle due amiche, dal titolo "La banda dei ghiottoni", una storia a tema natalizio perfetta per le prossime festività.

L'evento, indicato per bambini dai 6 agli 11 anni, è ad ingresso libero e chiuderà il ciclo 2023 di eventi dedicati ai più piccoli.

Cosa accadrebbe se Babbo Natale non recapitasse più i regali ai bimbi di tutto il mondo? Le sole che mai e poi mai potrebbero credere che Babbo Natale sia in fuga con i pacchi sono la piccola Matilde e Betta, la sua gattina tutta nera. Di sicuro gli è successo qualcosa... già, ma cosa? Bisogna partire subito alla ricerca di Babbo Natale, cominciando da casa sua nel villaggio di Joulupukin Pajakylä. Una nuova "rabbrividente" avventura a tre passi dal Polo Nord ha inizio, con un mistero da svelare, una banda di ghiottoni da neutralizzare e soprattutto un Babbo da ritrovare.

Daniela Mazzoni, novarese classe 1975, vive nella provincia milanese con il marito ed una gattina tutta nera, Micia, cui è ispirato il personaggio di Betta.

Diplomata in ragioneria, dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Teatro di Kuniaki Ida, a Milano, Daniela si dedica alla recitazione, sia in Italia che nel sud della Francia. Presto tuttavia si rende conto che la recitazione, pur donandole grandi soddisfazioni, non rende molto in termini economici: comincia così ad insegnare teatro sia ad adulti che a bambini e ad organizzare laboratori nelle scuole.

E dal momento che un’altra sua grande passione è la scrittura, che ha coltivato fin da piccola, diventa giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate.

Si dedica anche alla scrittura di racconti, affacciandosi nel 2012 alla letteratura per l'infanzia con il primo libro della collana "Le avventure di Betta e Matilde": “Che guaio, Matilde!”, cui seguiranno “Un fantasma d’altri tempi” (2013), “La Draghessa Sputafuoco” (2014), “La banda dei ghiottoni” (2015), “L’arpa di Noè” (2018) e infine “Quattro piccole storie horror” (2021), vincitore del Premio “Marchio MicroEditoria di Qualità 2022".