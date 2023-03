La biblioteca di Arona in tour a Montrigiasco

Con un progetto pilota che mira a diffondere l’offerta culturale della biblioteca e ad avvicinare i cittadini delle frazioni, nel mese di aprile i libri della biblioteca civica di Arona arrivano anche a Montrigiasco grazie alla bella collaborazione tra la biblioteca e l’associazione Montrigiasco Nostra.

Il progetto

Sarà quindi possibile prenotare il libro che si desidera sul catalogo online della biblioteca di Arona sul sito www.bant.erasmo.it o inviando una mail a biblioteca@comune.arona.no.it per poi ritirare il libro prenotato presso la piccola biblioteca di Montrigiasco dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il secondo e il quarto

sabato del mese, la restituzione avverrà con la stessa modalità. La biblioteca di Montrigiasco si trova presso le ex scuole, ora sede dell’associazione, in via Baglioni, 25.

Per accedere al catalogo è necessaria l’iscrizione alla biblioteca di Arona, ma si ricorda che è gratuita per tutti, previa compilazione del modulo che in questi giorni è in distribuzione nella frazione aronese e una volta compilato, basterà imbucarlo nella cassetta fuori dalla biblioteca di Montrigiasco.

In alternativa è possibile la pre iscrizione online QUI.

La stessa iscrizione permette l’accesso all’edicola digitale di MLOL e al prestito ebook.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea:” Uno dei nostri grandi obiettivi è quello di avvicinare il più possibile i cittadini alla biblioteca e alla sua ricchissima offerta di iniziative e servizi; questo a volte, causa la distanza fisica, non è possibile ed è il motivo per cui, grazie alla collaborazione con l’associazione che ci tengo a ringraziare, abbiamo pensato di portare alcuni di questi servizi direttamente al cittadino; questa iniziativa segue gli appuntamenti di letture ad alta voce per bambini organizzate l’anno scorso e che presto riprenderanno sia a Montrigiasco che nelle altre frazioni ”.

Per informazioni:

biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.