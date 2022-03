La natura dei Draghi in mostra ad Arona

Evento

Dal 15 al 25 aprile.

Ad Arona, dal 15 al 25 aprile 2022, ci sarà una mostra sui draghi destinata a un pubblico adulto.

I dettagli

Alla mostra sui draghi ci saranno diorami, fossili, uova, poster e giochi per conoscere meglio la natura di queste creature fantastiche. Lungo il percorso espositivo ci saranno sia draghi famosi che meno conosciuti e le specie sono accompagnate da indicazioni di carattere naturalistico che spaziano dal loro habitat allo stile di vita e ovviamente alla dieta. Ci saranno infine approfondimenti storici o artistici, con citazioni di autori famosi che hanno inserito dei draghi nelle loro opere.

Le informazioni disponibili lungo il percorso saranno integrate da conferenze tematiche disponibili on line su temi di dragologia applicata. Francesca D’Amato condurrà delle interviste per approfondire vari temi come, per esempio:

• Allevamento in cattività di draghi, errori da evitare con Marta Cotti Piccinelli biologa e zoo keeper.

• Amor di drago, le cure parentali nei rettili con la scrittrice e illustratrice Carla Negrini.

• Disfida tra sauroctoni: san Giulio, san Patrizio e san Columba con il direttore dell’Ecomuseo

del Lago d’Orta Andrea Del Duca.

Gli organizzatori della mostra sono un gruppo di nerd con competenze variegate: i draghi nei diorami sono del modellista e scenografo Marco Ferrari che ha lavorato sotto la direzione scientifica di Francesca D’Amato. Il design degli allestimenti è dell’architetto Angela Martinetti, le soluzioni tecnologiche dell’ingegner Stefano Giani. Nella mostra si potrà vedere anche una piccola parte della collezione privata di Roberto Savoini, infine l’ottimizzazione dei processi e la business intelligence di questa impresa sono merito di Tommaso Tonsi.

La mostra è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione della Concessionaria Iveco di Borgo Agnello e con il patrocinio dell’Ecomuseo del Lago d’Orta.

Info per la visita

L’ingresso è gratuito, ma occorre avere mascherina, super green pass e rispondere a un questionario anonimo per entrare. La visita dura circa un’ora se si leggono tutti i pannelli con attenzione.

Le prenotazioni dei posti (consigliate per assicurarsi l’ingresso, visto che i locali dello Spazio Moderno in via Martiri della Libertà 38 hanno una capienza limitata) sono aperte dal 15 marzo sul sito Eventbrite e si potranno prenotare anche visite guidate per le scuole secondarie e visite in lingua inglese.

Info, programma e dettagli aggiornati su naturadeidraghi.it