L’appello della Pro loco: “Mandateci le foto e i video più belli di Castelletto”

L’appello della Pro loco dà il via a una nuova iniziativa social dedicata alla promozione degli angoli più belli del paese.

L’appello: “Dateci i vostri video e le vostre foto”

Si p conclusa da poco l’ultima iniziativa social promossa dalla Pro loco e i volontari dell’associazione si sono decisi a partire subito con una nuova idea. Sempre, ovviamente, a distanza. “Purtroppo per ora l’unica modalità possibile per organizzare una manifestazione è quella a distanza – proseguono dalla Pro loco – ma abbiamo visto che i nostri concittadini rispondono con piacere ai nostri appelli. Per cui abbiamo deciso di promuovere una nuova raccolta di contenuti dai castellettesi. Inviateci le foto e i video più significativi degli angoli di Castelletto da riscoprire”.

Ecco come funziona l’iniziativa

“Ci sono moltissime attrattive, zone sconosciute e chicche da recuperare nel nostro paese – continuano i volontari – vi chiediamo quindi di fotografarle o di girare un breve video e di girarci questo materiale. Vorremmo riuscire a promuovere il nostro paese come merita”. Chi volesse contattare la Pro loco può farlo attraverso la pagina Facebook Pro loco Castelletto Ticino, l’indirizzo e mail prolococastellettosopraticino@gmail.com o il numero Whatsapp 351.665 8969.