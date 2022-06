L'Arca di Noa: tutti gli appuntamenti del festival aronese

C’è grande attesa per il festival "L'Arca di Noa", rassegna nata da un'idea dell'artista israeliana Noa e di Gil Dor ispirata al profondo desiderio di pace per l'umanità in ogni tempo di guerra, sentimento che la cantante e il suo storico chitarrista condividono nella loro trentennale attività, facendosi da sempre messaggeri di buoni propositi attraverso le loro performance e creazioni musicali.

Gli appuntamenti

Ad anticipare il festival, giovedì 16 giugno in Piazza San Graziano alle ore 18, avrà luogo un dibattito sui tempi della Pace al quale parteciperanno insieme a me, oltre a Noa e Gil Dor, anche Padre Enzo Fortunato, ed esponenti di Emergency.

Questa prima edizione della rassegna, dal 17 al 19 giugno, prodotta da Pompeo Benincasa, unirà musicisti di diverse tradizioni e territori all'interno della meravigliosa cornice del Parco della Rocca Borromea ad Arona, sul Lago Maggiore.

La prima delle tre sere, il 17 giugno, sarà dedicata al potere della musica per costruire ponti e fare pace. Si intitolerà: “Dona Novis Pacem” e ospiterà, nella prima parte, il Polyphony String Quartet, con Beshara e Adi Harouni al violino e al pianoforte, un organico proveniente da Nazareth e formato da musicisti palestinesi israeliani; a seguire, il pianista Haroni Bishara suonerà Bach sulle immagini del film "Il Monello" di Chaplin.

Il 18 giugno verrà celebrato il forte e bellissimo rapporto di Noa con l'Italia in "Quanto t'ho amato", una doppia serata musicale che prevede, per iniziare, la performance di Noa e Gil insieme ai Solis String Quartet in una selezione del miglior repertorio napoletano; a seguire, la cantante sarà ospite del trio guidato dal Premio Oscar Nicola Piovani con alcuni brani mai eseguiti e registrati finora.

Per l'ultima serata, il 19 giugno, il protagonista sarà il jazz con un programma dal titolo "I miei amici geniali" che vedrà sul palco Noa e Gil insieme a una formazione composta da Ruslan Sirota al piano, Omri Abramov al sax e EWI, Daniel Dor alla batteria e Guy Bernfeld al basso.

Ci tengo a ringraziare in questa sede chi ha reso possibile il festival "L'Arca di Noa".

Così il sindaco Federico Monti: "L’iniziativa non avrebbe potuto concretizzarsi senza il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Banca Intesa San Paolo e la collaborazione di Pipex Italia, Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi. Sono certo che il Festival potrà davvero rappresentare per la Città e per quanti vorranno assistervi una vera festa di musica, speranza, amore e pace".