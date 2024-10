L'aronese Martina Tozzi approda al teatro parigino di Paradis Latin

Si tratta del più importante e antico cabaret francese con lo spettacolo "Mon Premier Cabaret".

Primo successo per la giovane Martina

Martina Tozzi è nata e cresciuta ad Arona, sul lago Maggiore; già da piccolissima ha manifestato una grande passione per la danza: all'età di 4 anni è approdata alla One Step Progress con la Direttrice Artistica Caroline Le Hoanen e lì è rimasta fino ai suoi 17 anni, quando decide, con la spinta emotiva della sua insegnante che l'ha cresciuta professionalmente, di trasferirsi a Parigi per perfezionare la tecnica ed intraprendere una carriera nel mondo della danza e dello spettacolo.

Sabato 18 ottobre Martina Tozzi ha preso parte ad uno spettacolo di cabaret rivolto alle famiglie, accanto a grandi professionisti della danza, regalando due ore di puro divertimento, con abiti mozzafiato e una grande capacità di intrattenimento di tutto il pubblico presente in sala. Kamel Ouali è stato il coreografo dello spettacolo che rimarrà in scena fino al prossimo mese di febbraio. "Vedere Martina in questo teatro - commenta la sua insegnante Caroline Le Hoanen - per me è motivo di grande orgoglio. E' stata splendida in quelle vesti e ha manifestato un grande coraggio, ha seguito i miei consigli senza mai abbattersi. Adesso calca un palcoscenico importante con una grinta da leonessa e un magnifico sorriso che è da sempre il suo grande pregio. Non è stato facile arrivare fino a qui, ha affrontato anche tante delusioni, ma i nostri sforzi sono stati tutti ripagati.

Questo per lei è solo l'inizio di un lungo percorso. Ringrazio anche Alessandra Gaboli e Simona Pagliuca che hanno contribuito insieme a me alla sua formazione lunga 13 anni". Intanto Martina Tozzi guarda avanti: le hanno da poco comunicato di aver superato un'altra importante audizione che la vedrà ballare accanto al cantante e rapper francese Tayc a partire dal mese di novembre.