L’aronese Valentina Laureana lancia il suo nuovo singolo – VIDEO

L’aronese Valentina Laureana ha presentato su Youtube il suo nuovo singolo dal titolo “Tutto un film”,

L’aronese Valentina Laureana protagonista di un nuovo video

Un nuovo passaggio nella scalata verso il successo dell’aronese Valentina Laureana. La giovane cantante, originaria di Arona, ora vive nel Milanese, ma non ha mai dimenticato la zona del lago, alla quale è rimasta estremamente legata. Circa un anno fa ha lanciato l’inedito dal titolo “Tra le favole noi”, scritto e arrangiato dal leader dei Matia Bazar Fabio Perversi. Una canzone molto importante per l’artista, dal momento che parla del figlio e dell’emozione di diventare mamma. Poi è stata la volta di un nuovo brano, dal titolo “Sbagli”, questa volta un duetto in modalità acustica scritto a quattro mani con Marco Conte. E ora è il momento di un nuovo singolo, dal titolo “Tutto un film”, scritto ancora una volta con la collaborazione di Marco Conte nel periodo della quarantena. I brani sono disponibili su tutti i Digital Store e sul canale YouTube dell’artista.