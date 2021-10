L'artista aronese Vittorio Di Leva primo alla mostra internazionale "L'arte riaffiora"

Riconoscimento

Il premio sarà trasmesso in tv.

L'Artista Vittorio Di Leva, residente ad Arona, si è aggiudicato il primo posto alla mostra Internazionale D'arte Contemporanea L'Arte Riaffiora, tenutasi nel luglio di quest'anno a Milano, in competizione con artisti provenienti da tutta Italia e internazionali. Il premio assegnato al primo classificato è un'intervista in diretta nazionale, su Canale Italia 125, il 5 novembre.

La motivazione della vittoria

"Vittorio Di Leva nella sua lunga carriera ha sempre espresso i canoni di una pittura figurativa di forte impatto visivo attraverso la rappresentazione di scene che trovano radici soprattutto nella realtà con le sue splendide nature morte ma anche con i suoi impareggiabili ritratti tentando di recuperare quell’universo di affetti, di memorie, di ricordi che lo riportano inesorabilmente al suo passato. La nitidezza e la vivacità con cui realizza le sue opere si rifanno ad un realismo capace di recuperare una parte della tradizione pittorica soprattutto quella del simbolismo di oggetti a cui la natura si ispira in una sorta di romanticismo che pervade ogni azione specifica. I suoi lavori non subiscono il contagio della dell'arte contemporanea ed è per questo che l'artista propone una scenografia raccolta e silenziosa senza la necessaria presenza umana. Nelle sue ultime realizzazioni assistiamo ad una trasposizione di questi sentimenti ancora più evidenti attraverso la sua competenza e la sua professionalità che lo hanno reso un artista universale ed internazionale".