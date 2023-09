"Leggere facile, leggere tutti": in biblioteca ad Arona i libri donati dalla “B.I.I. ONLUS”

Dal mese di settembre saranno disponibili al prestito presso la biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli" di Arona i volumi della Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I. ONLUS), che nasce a Treviso nel 2009 e si è posta l’obiettivo di facilitare e favorire l’accesso all’istruzione, all’informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia, comprese le persone con disturbi visivi, ipovedenti o che incontrano difficoltà, per motivi diversi, nella lettura.

La donazione

I libri stampati a grandi caratteri sono realizzati secondo criteri e parametri che rendono più agevole la leggibilità dei testi e non affaticano la vista. Si tratta di pubblicazioni speciali, realizzate con caratteristiche di impaginazione specifiche: il tipo e le dimensioni del carattere, non inferiori a 16 punti tipografici, spazi maggiorati fra le singole parole e fra le singole lettere, elevato contrasto dell'inchiostro sulla pagina, l'interlinea, i margini, la grammatura e il grado di opacità della carta (stampa su carta color avorio per ridurre fastidiosi riflessi), sono studiati espressamente per rilassare la vista e rendere la lettura più piacevole.

L’assessore alla cultura e turismo Chiara Autunno sottolinea come: “Nulla è lasciato al caso nella realizzazione di questi volumi il cui nobile scopo è di abbattere le barriere che possono rendere difficile o addirittura impossibile il piacere della lettura. In biblioteca abbiamo accolto con grande entusiasmo il progetto della B.B.I. Onlus a cui va un ringraziamento particolare per il grande lavoro svolto”.

I libri saranno collocati in uno scaffale dedicato e disponibili per il prestito, che si ricorda essere gratuito, come tutti i servizi della biblioteca.