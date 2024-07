Lesa si riempie di musica: l'Associazione Desmòs presenta la rassegna musicale estiva

La terza serata della rassegna “Musica D’EState” dal titolo “La chitarra attraverso i secoli” si terrà giovedì 18 luglio, ore 21:00, presso la terrazza della Società Operaia, Piazza IV novembre, 2, Lesa (NO).

L'evento

L'Associazione Desmòs è lieta di presentare la sua prima rassegna musicale estiva, “Musica D’EState”, la direzione cui artistica è a cura di Tiziana Bona. Un evento unico che mette in risalto il talento e la passione degli studenti e dei neo-laureati under 30.

Questa emozionante iniziativa vede la partecipazione di allievi della classe di chitarra del Conservatorio “G. Puccini” e della scuola di Musica “Musicolandia” di Gallarate.

Scoprire nuovi talenti e celebrarli

La rassegna si propone di avvicinare i giovani alla musica, celebrando la diversità e la creatività dei giovani talenti emergenti. Un'occasione imperdibile per scoprire nuove voci, nuovi suoni e lasciarsi travolgere dalla magia della musica.

Riscoprire i capolavori della musica

In una cornice molto suggestiva, l’evento si propone di riscoprire e di far rivivere grandi capolavori della musica chitarristica in un viaggio itinerante nel repertorio musicale dal 500’ al 900’. Gli interpreti saranno Fabio Sapone, Matteo Vigato e Jacopo Signorino. Gli autori saranno Ponce, Llobet, de Visée e Granados.

Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso libero