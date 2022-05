Lettori erranti.. storie sparse per Arona e frazioni

Biblioteca

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sull’importanza della lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare.

La biblioteca civica di Arona parte con una serie di letture all’aperto che porterà i volontari a proporre letture ad attività sul territorio aronese, i libri e i lettori “usciranno” dalla biblioteca per incontrare i piccoli lettori e i loro genitori.

Il progetto

L’ assessore alla Cultura, Chiara Autunno sottolinea: “E’ arrivato il momento in cui la biblioteca non solo apra le porte agli utenti ma vada anche a “trovarli” e a portare il piacere della lettura ed è partendo dal principio di condivisione che abbiamo voluto coinvolgere le associazioni delle frazioni: la “Montrigiasco Nostra” e la “Felice Cavallotti” hanno raccolto con grande entusiasmo la nostra proposta e stanno lavorando per preparare una sorpresa per i piccoli partecipanti, perciò a loro, alle volontarie del progetto e ai dipendenti della biblioteca va fin da ora un ringraziamento speciale”.

Si parte sabato 14 maggio alle ore 10.30 a Montrigiasco presso la “Topia” in piazza Gnemmi (in caso di maltempo ci sposteremo presso la sede della Montrigiasco Nostra in via Baglioni), mentre il sabato successivo, 21 maggio, sempre alle 10.30, ci troverete a Dagnente presso il parco di via Soardi.

Le letture, senza prenotazione, sono aperte ai bambini dai 3 ai 6 anni (o anche di più!) e saranno svolte dalle volontarie Nati per Leggere Paola, Valentina e Antonella, affiancate dalle ragazze che stanno svolgendo l’alternanza scuola-lavoro presso la biblioteca.

Durante le letture sarà possibile iscriversi alla biblioteca, si ricorda che il tesseramento è gratuito e permette di accedere al prestito cartaceo e digitale di libri e materiale multimediale.

Tutte le attività sono gratuite.

Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.