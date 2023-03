Letture per la Festa del Papà in biblioteca ad Arona

Ricominciano le iniziative Nati Per Leggere con le letture per la festa del papà.

L'iniziativa

Sabato 18 marzo 2023, alle ore 10.30, le volontarie del progetto Nati per Leggere Ovest Ticino, che hanno appena seguito un corso teorico pratico riguardo alla lettura a voce alt, proporranno alcune letture per bambini da 3 a 7 anni riguardo la festa del papà.

La partecipazione è libera e senza iscrizione.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, spiega: “ Si è appena concluso il corso per volontari nati per leggere che ha visto una numerosa partecipazione di persone con tanta voglia di mettere a disposizione il proprio tempo la passione per la lettura a favore di un programma che mira a promuovere la lettura quale strumento di sviluppo cognitivo e di inclusione. Per alcune delle volontarie questa sarà l’occasione di mettere a frutto quanto appreso durante questo bellissimo corso.”