Lezioni aperte di teatro per bambini, ragazzi e adulti ad Arona

Vivi il teatro e diventa protagonista con i corsi di Aronacittàteatro.

Corsi di teatro

L’onda di Aronacittàteatro, dopo il Festival, torna a lambire i luoghi del vivere comune e a scandire il ritmo della quotidianità insieme, per vivere un anno da protagonisti.

Iniziano i corsi di teatro per grandi e piccoli di Act in collaborazione con Clap, al Clapannone di via Fratelli Bandiera 17 ad Arona.

Le giornate aperte permetteranno di capire e sperimentare il linguaggio del teatro. La docente Raffaella Chillè aspetta i bambini dagli 8 agli 11 anni corso base mercoledì 27 settembre dalle 17.30 alle 18. Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (12-14 anni) la prova gratuita sarà venerdì 29 settembre dalle 15.30 alle 16.40.

Pasquale Di Palma accoglie i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, il 4 ottobre dalle 16.45 alle 17.30 e gli adulti dai 18 ai 99 anni e oltre mercoledì 4 ottobre alle 20.30.

“Il corso dedicato ai bambini del secondo ciclo della scuola primaria è nato quasi per gioco lo scorso anno – spiega Chillè, attrice e formatrice – e in bambini hanno giocato in modo serio, tanto da creare un gruppo che vuole proseguire e puntare più in alto. Abbiamo lavorato molto sul teatro fisico e sulla musica, cercando di far sì che potessero misurarsi con ciò che non conoscevano. Alla base cerco di farli divertire, che non vuol dire proporre attività di animazione, ma appassionarli. Abbiamo impostato un lavoro senza giudizio e questo è stato un grande risultato. Con loro proseguiamo con un corso ad hoc e cominciamo una nuova avventura dedicata alla stessa fascia d’età”.

Una partecipazione corale, gioiosa, attenta. I Nativi Teatrali sono teatro in tutte le sue forme: interpreti e spettatori. “Ai piccoli partecipanti del corso ho chiesto di esserci agli spettacoli del cartellone Act: chi vuole fare teatro deve conoscere la materia, deve formare un pensiero critico e il contatto con attori professionisti sviluppa anche idee e dinamiche diverse. In questo nuovo anno insieme, continuiamo un percorso e ne creiamo uno nuovo per chi è incuriosito e vuole iniziare”.

Non solo, la comunità teatro si allarga ancora e abbraccia i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: “Tengo tantissimo a questo corso – continua Chillè – perché è fondamentale questa fascia d’età; i ragazzi hanno dentro una ricchezza incredibile che attende solo di essere vista; voglio valorizzare le qualità di ognuno, rompere gli schemi, andare oltre i pregiudizi”.

Per tutte le informazioni: www.aronacittateatro.it - segreteria@aronacittateatro.it