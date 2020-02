Libro benefico del progetto Gloria ospite stamattina ad Arona del Wood

Libro benefico che servirà a raccogliere fondi per una bimba malata di Oleggio Castello ospite questa mattina del circolo Wood di Arona nell’ambito di un’iniziativa per le famiglie.

Un evento per tutte le mamme

Il circolo Wood di Arona ospiterà il prossimo sabato 15 febbraio la manifestazione dal titolo “Di mano in mano, da cuore a cuore”. Dalle 10 alle 22 sarà possibile donare o scambiare vestiti e accessori per i bambini dagli 0 ai 5 anni e per le mamme in gravidanza. In più sarà a disposizione per tutte le famiglie un set fotografico a tema Carnevale a cura di Rosy Sinicropi. Ogni famiglia, dalle 9 alle 11 e su appuntamento, avrà a disposizione 30 minuti circa per il set fotografico.

Libro benefico al Wood

Ma uno dei momenti più attesi dell’evento, organizzato dal gruppo “Mamma parliamone, esperienza di noi mamme”, con il patrocinio del Comune, sarà sicuramente quello della presentazione del progetto “Gloria”, a cura dell’aronese Ines Bonelli. Sempre dalle 10 alle 12 l’autrice del libro “La principessa dal cappello bianco” presenterà la sua opera. Una fiaba per bambini dedicata a una bambina di due anni e mezzo di Oleggio Castello, Gloria, che insieme alla sua famiglia lotta quotidianamente contro una grave malattia. Tutto il ricavato della vendita del libro di Ines Bonelli andrà proprio alla famiglia della piccola Gloria, per sostenere la piccola e i suoi genitori nelle spese per le terapie e le difficoltà di tutti i giorni.