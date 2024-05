L'istituto Bonfantini di Lesa tra i finalisti della 7a "Changemaker Competition"

Tra 90 classi di 52 scuole provenienti da tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 1800 tra studenti e studentesse, 100 docenti e 60 mentor, sono di Lesa i 14 finalisti del primo percorso di imprenditorialità rigenerativa, studenti dell’Istituto tecnico agrario Bonfantini.

Changemaker Competition: iniziativa imprenditoriale

“Changemaker Competition” è il nome di questo percorso imprenditoriale che quest’anno a Milano è giunto alla 7ª edizione. Un’iniziativa rivolta alle classi delle scuole secondarie, impegnate nella creazione di una vera e propria B Startup, su ispirazione del modello di aziende B Corp e Benefit: si tratta di startup attivamente impegnate nel promuovere soluzioni e prodotti per contribuire alla sostenibilità e al contrasto della crisi climatica.

L’istituto di Lesa andrà di diritto all’evento finale del progetto B Corp School, in partnership con il Ministero dell‘Istruzione e del Merito, del 30 Maggio di Milano, dove presenterà il proprio progetto a CEO, responsabili d'impatto e professionisti nel campo della sostenibilità e del business rigenerativo.

Il progetto imprenditoriale di Lesa

La classe 4 A ha creato la B startup Power Green per produrre insalate di IV gamma biofortificate. La biofortificazione è un processo attraverso il quale le piante vengono coltivate con particolari tecniche per ottenere livelli più alti di nutrienti essenziali, vitamine, minerali o altri benefici rispetto alle insalate tradizionali. Questo metodo consente un maggiore controllo sulle condizioni di crescita delle piante e riduce il consumo di acqua, di terreno e di prodotti chimici. Le insalate infine vengono confezionate in un packaging biodegradabile.

Il programma

L’evento si terrà il 30 maggio 2024, dalle 10.00 alle 16.00 presso LE VILLAGE by Crédit Agricole, in Corso di Porta Romana 61 a Milano. Nel pomeriggio si terrà la premiazione finale con i riconoscimenti speciali da parte delle aziende e fondazioni partner del programma.

InVentoLab è l’ente promotore dell’iniziativa, nonchè ente B Corp nato nel 2014 e pluripremiato a livello nazionale e internazionale che nasce per supportare le organizzazioni a fare la differenza attraverso attività di trasformazione positiva verso modelli di business rigenerativi, che creino valore economico e ambientale per le persone, il territorio e la comunità. Come afferma e conclude il CEO Giulia Detomati “B Corp School prosegue il suo percorso, con il lancio per i prossimi 3 anni della partnership col Ministero dell'Istruzione. Sul territorio di Lesa la collaborazione è stata particolarmente interessante grazie al coinvolgimento di aziende Benefit e B Corp, fondazione territoriali, comuni, associazioni. Le startup hanno risposto a problemi peculiari del territorio con progetti innovativi e rigenerativi sul modello B. Sono aperte le call per le adesioni da parte delle scuole per il prossimo anno”.

Da quest’anno la Changemaker Competition 2024 è inserita tra gli eventi della Impact Education Coalition, la prima coalizione multistakeholder per accelerare il cambiamento attraverso iniziative sistemiche di education e attivismo che generano impatto positivo sugli ecosistemi e sulle comunità.