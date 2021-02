Luigi Fanchini è il nuovo presidente Unione Veterani dello Sport Arona

La sezione di Arona dell’UNVS ha eletto Luigi Fanchini come nuovo presidente per i prossimi quattro anni.

Unvs Arona

Luigi Fanchini è stato vice presidente nel passato mandato e sostituisce al vertice Alfonso De Giorgis.

Rinnovato anche il consiglio direttivo che sarà composto, oltre che dal presidente neo eletto, da Anna Bonini, Alfonso De Giorgis, Giancarlo Pedroli, Alberto Tampieri e Tita Lavrano. Carla Calzavara invece sarà la nuova segretaria dell’associazione.

Il delegato regionale, Antonino Muscarà , continuerà a mantenere i rapporti con la stampa ed a curare la

comunicazione sui social.

Gli eventi organizzati dall’associazione

La manifestazione più importante organizzata dalla sezione UNVS di Arona è il Premio Sport Scuola , in

collaborazione con l’ Ufficio Provinciale per l’Educazione motoria – Fisica –Sportiva di Novara, il

Comitato Provinciale del C.O.N.I. e Azzurri d’Italia, giunta alla 38° edizione. La peculiarità del premio sta nel fatto che si rivolge a studenti e studentesse delle Scuole ed Istituti di primo e secondo grado della Provincia di Novara con l’intento di incentivare lo sport , quale mezzo formativo della coscienza e personalità umana, congiuntamente alla cultura: viene perciò assegnato in relazione ai risultati sportivi conseguiti e al profitto scolastico dei vari concorrenti. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio oltre che dal Comune di Arona , anche dal CONI regionale e dalla regione Piemonte.

Da due anni, inoltre, Arona è sede del campionato nazionale UNVS di nuoto in acque libere, che si

svolge in concomitanza con la Traversata Arona Angera organizzata dalla Pro loco.