Mamma lingua e le sue letture animate fanno tappa a Borgo Ticino

Mamma lingua e le sue letture animate per tutti, nessuno escluso, faranno tappa a Borgo Ticino giovedì 28 e sabato 30 luglio.

Letture animate con Mamma lingua

La valigia Mamma lingua sta per arrivare a Borgo Ticino: storie e letture animate per tutti i gusti, nessuno escluso. La valigia contiene tantissimi libri per bambini e bambine scritti in lingua albanese, arabo, bengali, cinese, gjarati, hindi, italiano, promo, panjabi, portoghese, romeno, russo, somalo, spagnolo, swahili, tagalog, tamil, tedesco, tigrinya, turco, urdu, yoruba, francese, olandese e inglese.

Gli appuntamenti

La valigia di Mamma lingua farà quindi tappa alla biblioteca comunale di via Vittorio Emanuele giovedì 28 luglio dalle 9.30 alle 12.30 e tornerà in paese sabato 30 luglio, per la precisione dalle 10 al parco giochi Salvo D'Acquisto. Proprio in questa occasione ci sarà spazio per una lettura animata in più lingue con le volontarie di Nati per leggere. I dipendenti della biblioteca e i membri del Consiglio di biblioteca porteranno inoltre con sé molti altri libri da sfogliare.