Mother Sai Foundation: a Divignano pranzo di beneficenza

La Mother Sai Foundation (Sathya Sai Italia Onlus) sabato 9 dicembre invita tutti a un pranzo di beneficenza presso la sua bellissima struttura immersa in una magnifica cornice naturale.

Il ricavato

1l ricavato del pranzo etnico andrà totalmente a favore della missione che i volontari di Mother Sai stanno portando avanti in Uganda da questa estate, quando hanno conosciuto una donna davvero speciale, miss Agnese. Agnese è davvero un 'buona samaritana' conosciuta dalla locale comunità per il suo grande cuore e la sua storia merita di essere raccontata: da anni ha infatti trasformato la sua modesta dimora in una sorta di casa rifugio, accogliendo orfani, donne malate di HIV, bimbi abbandonati sulla soglia della sua porta di casa o nella foresta.

Vivendo di quel poco che ricava da un modesto appezzamento di terra che i vicini le hanno affidato, Agnese sfama la sua famiglia allargata e se ne prende cura, riuscendo così ad assicurare ai suoi ospiti almeno un pasto al giorno cosa, ahinoi, affatto non scontata a quelle latitudini. Grande è stata la gioia di tutti quando senza aspettarselo, i volontari della Fondazione Mother Sai, tra i quali una famiglia italo ugandese, si sono presentati a casa di Agnes lo scorso agosto, carichi di cibo, materiale scolastico, materassi e coperte.

L'iniziativa ha ricevuto il plauso dell'ambasciatrice d'Uganda in Italia ed è sostenuta da persone appartenenti a diverse religioni, nello spirito unitario del Divino Maestro Sri Sathya Sai Baba secondo il quale esiste una sola religione quella dell'Amore, un solo linguaggio, quello del cuore. Il pranzo, al costo davvero popolare di soli 10 euro, prevederà specialità tipiche ugandesi.

Per prenotazioni 3488848040