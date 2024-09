Moto incontro città di Lesa 2024: un successo con 327 iscritti

88 anni il partecipante più anziano e 15 quello più giovane al raduno di Lesa.

Moto incontro

Soddisfazione per il Presidente Mario Conterio e di Arturo Lanza per l'evento di domenica, cominciato alle 8:30 con le prime iscrizioni e la colazione offerta dal Comune di Lesa, preparata e servita magistralmente dalla ProLoco di Lesa. Fino alle 11:15 l'arrivo dei motociclisti sul lungolago, Mario, Arturo e la nostra Paola al microfono per la presentazione degli ospiti e del programma col sottofondo musicale della nostra radio; possibilità da parte dei partecipanti di visitare la Sala Manzoniana lì a due passi.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Poi partenza del giro panoramico alla volta di Paruzzaro, aperitivo offerto dalla ProLoco di Paruzzaro e poi ritorno a Lesa intorno alle 13:00 al campo sportivo, per il pranzo e le premiazioni. Insomma una bella giornata anche dal punto di vista meteorologico. "LesaWebRadio anche quest'anno è felicissima di aver preso parte all'organizzazione di questo Moto Incontro che ci auguriamo possa crescere edizione dopo edizione, portando ancor più alto lo storico e glorioso nome di un Club Motociclistico così prestigioso come quello lesiano. Doverosi i ringraziamenti a tutte le persone che hanno preso parte al raduno, al Moto Club Lesa coi propri volontari e al Comune di Lesa (con entrambi i quali LesaWebRadio ha dato il suo contributo nell'organizzazione della manifestazione). Alla ProLoco di Lesa, a tutti gli sponsor, al Comune e alla ProLoco di Paruzzaro, alle Forze dell'Ordine (Polizia Locale e Carabinieri) e alla Croce Rossa Italiana di Lesa, che hanno garantito che la giornata si svolgesse in sicurezza".