Municipio si illumina di rosa a Borgo Ticino per la prevenzione del tumore al seno

Municipio di Borgo Ticino si illuminerà di rosa a partire da oggi e per tutto il weekend nell’ambito della campagna promossa dalla Lilt.

Municipio illuminato di rosa a Borgo Ticino

Un singolare modo per spingere sul tasto della prevenzione quello che caratterizza l’iniziativa messa in atto dal Comune di Borgo Ticino. A partire da oggi, venerdì 16, e fino a domenica 18, in occasione della campagna “Nastro rosa”, sarà infatti illuminato di rosa il palazzo comunale. Il paese si unisce così alla campagna “Comuni in rosa con Lilt”.

Un’iniziativa importante per tutto il territorio

L’iniziativa, promossa da Lilt sezione di Novara per sensibilizzare la popolazione femminile sul tema del tumore al seno e per ricordare a tutti l’importanza di sottoporsi a controlli preventivi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori in generale, proseguirà, a partire dalla prossima settimana, con l’esposizione presso gli ambulatori medici delle brochure informative della Lilt sulla lotta contro il tumore al seno.