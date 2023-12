Nati per Leggere Ovest Ticino: due appuntamenti a Castelletto e Bellinzago

In arrivo due incontri formativi per scoprire le potenzialità dei libri.

Nati per Leggere

Si svolgeranno la prossima settimana i due incontri formativi a cura del coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino che mettono al centro dell’approfondimento le potenzialità dei libri come strumento nella proposta educativa rivolta ai bambini.

Il primo dei due appuntamenti, dal titolo “Educazione socio-affettiva: libri importanti compagni di viaggio!”, sarà ospitato mercoledì 13 dicembre alle 21.00 all’interno della Sala Polivalente “A. Calletti” della Biblioteca Comunale di Castelletto Sopra Ticino – ingresso da Parco Comunale G. Sibilia – via XXV Aprile, 10.

La serata si rivolge principalmente ai genitori, ma è aperta a tutti.

Il secondo incontro, “Gli educatori silenziosi: proposte editoriali per l’infanzia”, avrà luogo giovedì 14 dicembre alle 17.30 presso la Sala Comunale “Don Vandoni” di Bellinzago Novarese – ex Vecchio Forno, Piazza Martiri della Libertà.

L’incontro è pensato per educatori, bibliotecari e volontari, ma è aperto a chiunque sia interessato.

Per entrambe le date l’ingresso è libero e, per chi lo desidera, è possibile richiedere attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni, contattare le biblioteche che ospiteranno gli incontri di formazione.