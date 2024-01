Nativi Teatrali: la rassegna di Act di Arona riparte con Claudio Milani e “Bù”

Sabato 13 gennaio una storia sulle paure che possono essere sconfitte.

Nativi teatrali

Il nuovo anno della rassegna Nativi teatrali di Aronacittàteatro si apre con un amico: Claudio Milani e il suo spettacolo “Bù!”. Testo di Claudio Milani e Francesca Marchegiano, scenografie Elisabetta Viganò, Paolo Luppino, Armando e Piera Milani, musiche Debora Chiantella, Andrea Bernasconi.

Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti. Bù! è una divertente storia di paura, raccontata da un attore… e da una porta.

La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi… e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del Bosco Nero… Fino a sconfiggerle una per volta.

Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, vengono messe in scena le paure tipiche dei bambini. Vengono nominate, per far comprendere ai piccoli spettatori che esse sono patrimonio di tutti e che, con un po’ di coraggio, si possono sconfiggere e dimenticare.

Appuntamento sabato 13 gennaio alle 17 al Teatro San Carlo di via Don Minzoni 17 ad Arona.

Il costo del biglietto singolo è di 8 euro, 6 euro il ridotto per soci Coop o gruppi di 4 o più persone (famiglie o amici), gratuito fino ai 3 anni non compiuti.