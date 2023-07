Novità alla biblioteca di Arona: ritiro e reso libri h24

La biblioteca di Arona da oggi rende più agevole il prestito e la consegna dei libri grazie al posizionamento di un box per la restituzione automatica e un casellario per il ritiro automatico dei volumi prenotati accessibili 24 ore su 24 qualsiasi giorno della settimana.

I dettagli

Il servizio va incontro alle esigenze dell’utenza che, per varie ragioni di lavoro o altro non riesce ad accedere alla biblioteca negli orari di apertura o si trova già nei pressi della biblioteca durante la sera o la domenica.

I sistemi sono già diffusi da tempo in alcune città permettendo una flessibilità maggiore e un servizio puntuale, grazie anche al sistema della prenotazione ei libri, che ora si può effettuare anche tramite app BIBLIOBANT, oltre che tramite mail o telefono, accedendo al proprio spazio utente.

Il funzionamento è semplicissimo, sicuro e preciso: il lettore dopo la prenotazione del suo libro ricevere una mail con il numero dello scompartimento e il codice numerico per aprirlo. Il materiale ritirato verrà caricato sulla tessera. Se invece non verrà ritirato, il volume – tornerà al banco prestiti per il ritiro in presenza.

Per la restituzione invece non occorre nessuna prenotazione, ma basta restituire il libro nell’apposito box di consegna.

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno sottolinea come: “La nostra biblioteca sempre più all’avanguardia e soprattutto, accessibile; siamo entusiasti di questa piccola, ma importante innovazione che permetterà ai nostri utenti di avere accesso al prestito anche fuori dall’orario di apertura, un grande passo avanti che tiene conto delle più svariate esigenze”.