Oggi a Varallo Pombia spazio a "Famiglie in festa"

Tutto pronto per la giornata di festa di oggi. Al parco di Villa Soranzo, a Varallo Pombia, spazio alla manifestazione dal titolo "Famiglie in festa", organizzata da Cisas e Comune.

Oggi una manifestazione per le famiglie con Comune e Cisas

E' in programma per oggi, sabato 18 maggio, a partire dalle 15.30, a Villa Soranzo, la manifestazione dal titolo "Famiglie in festa", organizzata dal Cisas in collaborazione con il Comune di Varallo Pombia. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, i due enti, con la collaborazione di molte realtà del territorio, organizzano la prima edizione della "Giornata delle Famiglie", un evento a loro dedicato, con stand informativi per far conoscere alla cittadinanza le iniziative proposte, progetti artistici e laboratori da scoprire.

Il programma della manifestazione

Nel corso dell'evento saranno disponibili per tutti gli stand informativi sui servizi per i giovani e le famiglie, saranno consegnati i libri per i nuovi nati a cura delle volontarie di Nati per leggere, saranno presenti i food truck a cura dei ragazzi di "Apri le braccia onlus", i laboratori creativi a cura di "Lupi gentili", il laboratorio per i più piccoli curato dalle educatrici dell'asilo nido e lo spazio dedicato all'accompagnamento musicale dei ragazzi di "Room 040". Alle 16 è prevista una lettura itinerante a cura di Valentina Ferraris, mentre alle 16.30 via libera allo spettacolo e laboratorio di giocoleria del "Duo più o meno".

In caso di pioggia ci si sposta in via Lana

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà nella palestra di via Lana. È previsto inoltre l'attivazione del servizio bar, attivo presso l’oratorio, e l’aperitivo offerto dai ragazzi della onlus Apri Le Braccia, a partire dalle 17.30.