Oleggio Castello recupera la giornata ecologica saltata per maltempo domenica 11 ottobre

A Oleggio Castello domenica 4 ottobre era in previsione la giornata ecologica per “Puliamo il mondo”, ma il maltempo ha fatto saltare tutto. Si recupera domenica.

Era prevista per domenica 4, ma il meteo avverso ha fatto saltare tutto quanto. Ma a Oleggio Castello non ci si è dati per vinti, e così la giornata ecologica sarà riproposta domenica 11 ottobre con un avviso dall’amministrazione.

se il tempo questa volta sarà clemente, finalmente ci troviamo davanti alla Pro Oleggio per la GIORNATA ECOLOGICA, il consueto appuntamento per pulire il nostro territorio scoprendolo insieme. Per noi, come sapete, l’ambiente è una delle “stelle polari” che dovrebbe orientare l’operato di ogni amministrazione: per questo, nonostante le notevoli difficoltà organizzative, abbiamo deciso di confermare quest’evento che, oggi più che mai, assume un valore sia simbolico che estremamente concreto. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di aderire formalmente alla campagna #PULIAMOILMONDO di LEGAMBIENTE, che unisce idealmente tutta l’ITALIA in iniziative come la nostra. Con noi ci saranno quindi, oltre ad AIB, anche gli #gliamicidellagocircolodilegambiente AMICI DEL LAGO – Circolo di Legambiente di Arona. La giornata ecologica si inserirà cosi anche nel quadro del Progetto VISPO finalizzato alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua del bacino del PO, come i nostri torrenti, e alla tutela delle aree SIC (Siti di interesse comunitario) come i Lagoni. Non sarà solo una raccolta di rifiuti abbandonati, ma un’occasione per tutti per esplorare il nostro territorio e toccare con mano le sue bellezze e criticità. La partecipazione, che avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza (come da scheda che allego), è aperta a TUTTI, GRANDI E BAMBINI! Vi aspettiamo numerosi …e con la mascherina :).