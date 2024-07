"Oltre il Festival": secondo appuntamento a Dagnente

Venerdì 26 luglio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Dagnente.

Oltre il Festival

Secondo appuntamento con "Oltre il Festival" con un concerto per flauto e organo a cura dei maestri Ubaldo Rosso e Daniele Ferretti.

Dopo una breve pausa in seguito al termine dei concerti del Festival Organistico Internazionale di Arona, Sonata Organi è lieta di presentare un altro evento musicale, preludio di una lunga serie di appuntamenti che si protrarranno poi fino a metà settembre!

Questa volta vi aspettiamo venerdì 26 luglio alle 21 presso la parrocchiale di Dagnente per il secondo appuntamento di "Oltre il festival".

Oltre il Festival, la novità del 2024 di Sonata Organi, è una serie di tre appuntamenti (il primo si è tenuto a metà giugno e ha fatto registrare il tutto esaurito con le visite e il concerto a Villa Ponti) che ha come scopo quello di organizzare eventi a carattere musicale e culturale permettendo di scoprire location poco conosciute o addirittura chiuse al pubblico e di unire programmi musicali di impatto con anche contaminazioni di vari generi.

La caratteristica di questo appuntamento, oltre a portarvi a scoprire il piccolo e magnifico borgo di Dagnente che sorge tra Arona e il Vergante, sarà quella di presentare un concerto per organo e flauto che sarà tenuto dai maestri Daniele Ferretti e Ubaldo Rosso, che vista l'inefficienza dell'organo della parrocchiale utilizzeranno un piccolo organo a canne "a baule" portato in chiesa per l'occasione e si esibiranno quindi davanti al pubblico.

Il programma del concerto, a ingresso libero, alternerà brani per flauto e organo ad altri per organo solo.

Vi aspettiamo come sempre numerosi e ringraziamo la Pro Loco Dagnente Felice Cavallotti per la collaborazione.

I programmi e le informazioni sugli interpreti della nuova stagione di Sonata Organi sono presenti sul sito internet www.sonataorgani.it dove è già anche possibile visionare e scaricare il libretto PDF con tutti gli appuntamenti.