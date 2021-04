Online il primo podcast sul peggior disastro industriale della storia

Online il primo podcast, o narrazione sonora, del disastro industriale di Bhopal, in India. La voce e i testi di questa ricostruzione sono a cura del castellettese Alessandro Leonardi.

Online il podcast realizzato da uno studioso castellettese

C’è la volontà di capire e riscoprire le cause del terribile disastro industriale di Bhopal, avvenuto in India nel 1984, alla base della miniserie podcast dal titolo “La31 Nube: disastro a Bhopal”. realizzata da NWFactory con il contributo personale del giornalista, studioso e speaker radiofonico Alessandro Leonardi, che ha scritto e narrato i testi dell’opera. La miniserie è stata prodotta dagli autori della famosa serie podcast “Bistory”, Paolo Righi e Andrea W. Castellanza. Una produzione di NWFactory, la casa dei podcast NeverWasRadio, emittente di Vergiate. La prima puntata della miniserie è stata pubblicata mercoledì 31 marzo ed è ascoltabile gratuitamente sul canale NeverWasRadio dei principali attraverso Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e sulle piattaforme social Facebook e Instagram. La seconda puntata uscirà il 7 aprile e la terza il 14 aprile. L’anteprima della miniserie è invece consultabile sull’apposito link.

Un disastro industriale dimenticato

“Nel lontano 1984 – scrivono i produttori del podcast – un tragico evento sconvolse profondamente la nazione indiana, determinando il più grave incidente chimico-industriale della nostra epoca. Migliaia di persone persero la vita a causa di errori, inefficienze e degrado. Questo dramma spaventoso, che coinvolse sia l’Occidente che la nascente potenza indiana, è stato presto dimenticato e sepolto nelle sabbie mobili della Storia. Al contrario di altri gravi incidenti, come per esempio quello di Chernobyl, nel corso del tempo ha ricevuto poca risonanza mediatica nonostante i suoi “effetti” continuino a persistere fino ai giorni nostri”.

Uno spunto per riflettere sul rapporto tra natura e sviluppo

La miniserie non si prefigge unicamente il compito di raccontare gli accadimenti storici dell’epoca, ma vuole anche essere uno stimolo a riflettere su i lati oscuri dell’industrializzazione, dei processi manageriali e il controverso rapporto fra sviluppo e natura. NWFactory è un team di creativi esperti di narrazione sonora e ideazione di contenuti ipermediali, con competenze maturate in oltre dieci anni nel settore radiofonico e multimediale. NWFactory crea esperienze sonore immersive, efficaci ed indimenticabili che entrano in relazione con il pubblico, qualunque esso sia. Fra le sue serie di successo ci sono “Bistory”, “La Bestia Feroce”, “Native Sound”, “ShareLoc – Mandami la posizione”, “Quarta di Copertina”, “Duluth, una roba di fumetti”, oltre che collaborazioni con importanti imprese italiane commerciali ed editoriali nel campo del branded podcast.