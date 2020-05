Online il videoclip della paruzzarese Michela B. – VIDEO

Online il videoclip della cantante paruzzarese Michela Bertinotti, in arte Michela B.

Online il videoclip di “Come me”

Alla fine l’attesa è terminata. Il videoclip della canzone inedita “Come me” di Michela B. è stato diffuso su Youtube e sui social. L’artista paruzzarese ha lanciato il video del brano dalle sonorità trap in anteprima giovedì 30 aprile e in pochi giorni ha immediatamente raccolto circa 1.800 visualizzazioni. Il singolo inedito della giovanissima cantante, al secolo Michela Bertinotti, ha quindi ottenuto una vera e propria consacrazione anche sugli schermi dei telefonini e dei computer di tutti i fan. E tutto questo grazie a un video girato con una qualità altissima ad Arona, tra il dehors del bar Garage, il Pecora Nera, il Lido, piazza del Popolo e il parcheggio di piazzale Aldo Moro.

Un video elaborato

Una clip decisamente elaborata, per raccontare e denunciare la superficialità degli stereotipi femminili di oggi. “Quello che canto nella mia canzone – racconta Michela B. – doveva prendere forma nel video. E così è stato, grazie all’impegno che ci abbiamo messo io, il regista Andrea Testa e tutte le persone che hanno collaborato alle riprese. Ho scelto personalmente ogni cosa, dai vestiti che utilizziamo alle scene che dovevano essere girate, fino alle persone che hanno lavorato al progetto. Le comparse sono giovani studentesse di teatro, youtuber o persone che comunque respirano già da tempo l’aria del mondo dello spettacolo”.

La trama delle riprese

Nel video la cantante arriva in città a bordo di una Lotus e si confronta con gli sguardi e le occhiatine delle altre protagoniste del video, presenti nel dehors del bar. Un gioco di commenti superficiali e “schermaglie” a distanza che un po’ tutti, in qualche momento della vita abbiamo imparato a conoscere molto bene. “Un ringraziamento particolare – dice Michela B. – devo farlo ai titolari della concessionaria Lotus dei fratelli Cerini di Castelletto, che ci hanno dato in comodato d’uso totalmente gratuito un’automobile da esposizione che era magnifica. Ma devo ringraziare anche i responsabili delle location che ci hanno ospitati, che non si sono tirati indietro, e non è una cosa che può essere data per scontata. Ringrazio Via Condotti di Romagnano Sesia per l’outfit che ho indossato, Paolo Barbuto per le fotografie e il backstage, Luna Esposito per il make up e Alchimia Hair di Dormelletto per l’hairstyle. E poi tutti i partecipanti del video: Miriam Guercio, Ilenia Aly, Sara Aly, Manuela Arcone, Gabriela Lima Dos Santos, Jessica Terlizzi e Federtube. Ora spero che tutti coloro che hanno conosciuto la mia canzone continuino a seguirmi e si iscrivano al mio canale Youtube. E soprattutto che commentino il video: è importante avere un feedback di questo lavoro. Per me è stato un traguardo importante, la realizzazione di un grande sogno”.