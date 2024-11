Pandino Bertagna presenta “Piccole storie” in biblioteca ad Arona

Sabato 9 novembre, alle ore 10.30 Pandino Bertagna “Piccole storie”, dialogando con Federica Mingozzi.

I dettagli

Il libro, che si sviluppa a episodi indipendenti, leggibili singolarmente rimanda ad una storia comune.

Pandino nasce negli anni ‘60 di una Milano post boom economico, crescendo tra le case popolari, le crepe che il quartiere non riesce a togliersi e tutto ciò che la strada può insegnare.

Le cose iniziano a cambiare una volta con il trasloco da Quarto Oggiaro alle case gescal della Bicocca, dove Pandino inizia a maturare, ad affrontare, non senza difficoltà e con l’aiuto del fratello Guido, le minacce nascoste tra quei palazzi grigi di una Milano di piombo.

Tra i pochi svaghi offertogli sono le vacanze dal nonno materno, nelle campagne mantovane, e dei suoi racconti picareschi, storie di vita e morte, di guerra e rivoluzione, amori passati e bravate giovanili.

La svolta arriva con l’iscrizione alla Scuola Casearia durante l’adolescenza spesa tra formaggi e rocambolesche sventure.

L’autore così si descrive: "Lavoro come impiegato pubblico, nonostante una laurea in biologia ormai dimenticata. Sono un cinquantenne (abbondante) sposato con figli. Mi piace scrivere per il gusto di strappare un sorriso o semplicemente per lo svago dei lettori. Come il mio alter ego letterario, Pandino Bertagna, soffro di costante inadeguatezza alle numerose e complesse aspettative della vita. Nonostante questo conservo un carattere solare."

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: ""Attraverso Pandino Bertagna, l’autore ci accompagna in un viaggio emozionante tra le pieghe di Milano, dei suoi quartieri e delle sue dinamiche sociali, portando alla luce vicende e sentimenti universali, capaci di toccare anche chi oggi vive contesti completamente diversi. Queste storie di crescita, cambiamento e resilienza ci invitano a riflettere su quanto i luoghi e le persone che incontriamo nel corso della vita ci plasmino profondamente. Siamo felici di offrire alla comunità la possibilità di scoprire questo libro e dialogare con l'autore, portando il patrimonio delle storie locali nel cuore di Arona”.

Per informazioni contattare la biblioteca Sen. Avv. Carlo Torelli: telefono 0322/44625 mail:

biblioteca@comune.arona.no.it