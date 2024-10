Parte ad Arona la rassegna per i Nativi Teatrali: crescere con il teatro

Occhi spalancati, bocche sorridenti, fantasia che vola in mondi immaginati e immaginari: torna la rassegna teatrale per i più piccoli e quest’anno anche per i piccolissimi, curata dalla direttrice artistica Raffaella Chillè.

Nativi teatrali

“Nella stagione 2023-24 abbiamo avuto 1.300 ospiti a teatro - commenta Luca Petruzzelli, presidente di Act - e questo ci riempie di gioia. Tanti bambini, tante famiglie e soprattutto tanti gruppi di piccoli amici hanno scelto di crescere con il teatro, di essere Nativi Teatrali. La costruzione della Città Teatro inizia con loro ed è per questo che curiamo con particolare attenzione queste proposte e siamo felici poi di accompagnare la crescita dei Nativi Teatrali con ancora tanto teatro. Non si tratta solo di spettacoli ma di esperienze da condividere, un vero e proprio regalo, un’emozione”.

Il sipario si alzerà per quattro volte al teatro San Carlo in via Don Minzoni 17, e per il quinto spettacolo al Clapannone in via Fratelli Bandiera 17 sempre ad Arona, sempre di sabato alle 17.

La stagione è organizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Primo appuntamento sabato 16 novembre 2024 ore 17.00 - Teatro San Carlo - L’omino del pane e della mela