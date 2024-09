Partono i Corsi di Teatro di Act: “Andiamo in profondità come i palombari”

Act non si ferma mai! Ripartono i Corsi di Teatro di Act per i più giovani.

I dettagli

“Sono molto soddisfatta del percorso che abbiamo intrapreso e sviluppato in questi anni - commenta Raffaella Chillè, insegnante dei corsi per bambini e ragazzi - Abbiamo un gruppo avanzato che ha lavorato molto bene sulla parte fisica e che inizierà a confrontarsi con i testi. Il nostro approccio è quello di divertirsi, senza stress, mettendosi in gioco. Nel contempo, abbiamo un corso base che speriamo di incrementare nei numeri, coinvolgendo nuovi partecipanti”.

I risultati di questo percorso sono chiari: i giovani acquisiscono una nuova sicurezza da spendere in tutti i contesti, dalla scuola al gioco, allo sport alle attività ricreative, perdendo la paura del giudizio. “Il corso aiuta a crescere con generosità - continua Chillè - e a condividere situazioni con persone che forse non si sceglierebbero mai come amici ma che si scoprono in un confronto costruttivo e giocoso. Una modalità diversa di stare insieme, che regala il piacere del fare e un benessere vicino alla felicità. I bambini e i ragazzi tornano a casa stanchi e soddisfatti: per me è la gioia più grande”.

Prosegue anche il Corso di Teatro di Clap per chi ha più di 16 anni in collaborazione con Act.

“Il punto di forza del corso dell'anno scorso è stata la coesione dei partecipanti - dice Pasquale Di Palma, uno dei docenti del corso, insieme ad Alessio Calì e Raffaella Chillè - un gruppo inclusivo con tanta voglia di fare e di stare insieme, di leggerezza nell’impegno. Non mancheranno le novità per questa edizione: introdurremo le maschere, dalla loro creazione al loro utilizzo, continuando il percorso di improvvisazione, clownerie e teatro fisico”. Il percorso sarà implementato con week-end di formazione aperti anche sia agli iscritti al corso sia agli esterni che vogliono approfondire tematiche specifiche.

“Il teatro stimola immaginazione e creatività - conclude Luca Petruzzelli, presidente di Act - attraverso i corsi avviciniamo al teatro ancora più persone, andando nel profondo come i palombari, formando sempre più Nativi Teatrali, SpettAttori e ampliando la nostra comunità teatro”.

Volete provare? Dagli 8 agli 11 anni lezione aperta e gratuita martedì 24 settembre alle 16.30 nella palestra della scuola primaria di Nebbiuno, via G. Marconi e mercoledì 25 settembre alle 17 nel Clapannone di Arona in via Fratelli Bandiera 17. Per i ragazzi dai 12 ai 14 anni lezione aperta e gratuita mercoledì 25 settembre alle 16 nel Clapannone di Arona in via Fratelli Bandiera 17. Per informazioni: .

Per gli over 16, lezione aperta e gratuita mercoledì 25 settembre dalle 20.30 alle 22 nel Clapannone di Arona in via Fratelli Bandiera 17. Info e prenotazioni: 328 4986109, info@clap.zone.